〈書摘〉甜甜圈經濟學：破除成長迷思的7個經濟新思考

二十一世紀的七種經濟思考 -- 無論你自認是經濟學的老將還是新手，現在都是時候發現我們腦中存在已久的塗鴉。如果你不喜歡你所發現的東西，那就將它清除乾淨；或者更理想的是，用新的圖像覆蓋過去，而且是更能夠符合我們需求、時代的圖像。接下來，這本書將提出七種思考方式，向成為二十一世紀的經濟學家邁進。

首先，改變目標。

(摘自《甜甜圈經濟學》)

過去七十多年來，經濟學一直圍繞著 GDP 或國家產值打轉，合理化極度的所得、財富不均，以及自然生態前所未見的破壞。二十一世紀需要更遠大的目標：在地球生態的能力範圍之內，滿足所有人的人權。甜甜圈的概念就歸結了這道目標。當前的挑戰在於，要讓經濟—從在地到全球的經濟—協助將所有人類都帶入甜甜圈的安全、正義空間。與其追求不斷增長的 GDP，現在是時候探索如何能以平衡的方式蓬勃發展。

第二，看見全貌。

(摘自《甜甜圈經濟學》)

主流經濟學在描繪整體經濟時，只用了一張極其有限的圖片，也就是「循環流向圖」（Circular Flow）。此外，這張圖的局限更被用於強化新自由主義的論述，內容包括市場效率、國家無能、家戶的家務性以及公地悲劇。現在是時候重新描繪經濟，將經濟嵌入在社會與自然環境當中，並且由太陽提供能量。這種新的描繪將促進新的論述—包括市場力量、國家伙伴關係、家戶的核心角色，以及公共資源的創意。

第三，培養人性。

(摘自《甜甜圈經濟學》)

在二十世紀的經濟學核心，佇立著一位理性經濟人的肖像，他對著我們說，人類是自利且各自獨立的，人類長於精算、品味固定，並能夠主宰自然，而他的肖像形塑了我們現在的模樣。然而人性遠比這些還要豐富。人類新的自畫像應具有相互依存的社會性，同時還仰賴自然生態，藉此讓我們更有機會進入甜甜圈的安全、正義空間。

第四，理解系統。

(摘自《甜甜圈經濟學》)

市場供需曲線的交錯圖可謂經典，也是每一位經濟系學生碰到的第一張圖。然而這張圖卻根植於錯置的十九世紀力學平衡類比。如果要瞭解經濟的動態，更聰明的起始點應該是系統思考，而一對簡單的反饋迴圈就是很好的摘要。一旦把這樣的動態放在經濟學核心，許多新的洞察就能應運而生，舉凡金融市場的大起大落、貧富不均自我強化的本質，以及氣候變遷的臨界點等。現在是時候停止尋找難尋的經濟控制桿，並開始將經濟視為不斷演變的複雜系統，藉此加以管理。

第五，設計分配。

(摘自《甜甜圈經濟學》)

在二十世紀裡，有一條簡單的曲線——庫茲涅茨曲線（Kuznets Curve）—悄然傳遞了關於貧富不均強而有力的訊息：情況會先惡化才會變好，而經濟成長（最終）將促成貧富均等。然而事實上，貧富不均不見得是經濟的必要之惡，貧富不均其實是設計上的失敗。二十一世紀的經濟學家將體認到，經濟的設計可以透過許多方法，讓產出的價值更能妥善分配，而最能彰顯此一概念的是一道流動網絡。這意謂不僅止於重新分配所得，還有探索重新分配財富的途徑，尤其是某些財富存在於對土地、企業、科技與知識的控制，以及創造金錢的力量。

第六，創造再生。

(摘自《甜甜圈經濟學》)

經濟理論長久以來都把「乾淨」的環境描繪成奢侈品，只有富人才負擔得起。而這種觀點又受了「環境庫茲涅茨曲線」（Environmental Kuznets Curve）的強化。這條曲線再次悄然呈現了，汙染會先惡化，之後才會改善，而經濟成長（最終）將讓環境變得乾淨。但這樣的法則並不必然存在：生態破壞單純就只是落後的工業設計使然。這個世紀需要的經濟思維要能夠 #驅動再生設計，藉此打造出循環經濟（而非線性經濟）讓人類重新完整參與地球的生命循環過程。

第七，成長隨緣。

(摘自《甜甜圈經濟學》)

經濟學理論中有一張圖示十分危險，因此這張圖從未被實際畫出來：那就是 GDP 成長的長期路徑。主流經濟學認為，永無止盡的經濟成長實屬必要。然而，沒有任何事物在本質上能永遠成長下去。在高所得、低成長的國家裡，某些作法正試著違逆這道法則，因而引發強烈質疑。放棄將 GDP 成長作為經濟目標或許不難，但克服我們對 GDP 的成癮則將困難許多。今天我們的經濟需要成長，但這樣的經濟卻不見得讓我們蓬勃發展：我們需要的是能讓我們蓬勃發展的經濟，無論這樣的經濟成長與否。如此激進的觀點翻轉能促使我們對成長抱持隨緣的態度，並且開始探索：目前許多經濟體在財務、政治與社會方面皆對經濟成長成癮，而這些經濟體如何學習在沒有經濟成長的情況下生存。

結語

這七種二十一世紀的經濟思考方式並未明示政策處方與制度修正，更不保證提供立即的解答，也不是答案的全貌。但這些思考方式至關重要，能促成截然不同的經濟學思維。未來幾年，我們面臨的變化將十分快速、大規模且充滿不確定性，因此如果現在就急於放眼未來，為所有未來政策、制度開出合宜的處方，這種作法不免顯得魯莽。因此，我們現在能做的，就是集結最好的新興概念，藉此創造出新的經濟思維，而且新思維將持續與時俱進，永遠不會固著。

【書籍介紹】

(圖／鉅亨網)

書名：甜甜圈經濟學：破除成長迷思的 7 個經濟新思考

出版社：今周刊

出版日期：2020 年 7 月

【作者】

凱特．拉沃斯（Kate Raworth）

知名經濟學家，英國《衛報》讚譽「經濟轉型十大推手之一」。畢業於牛津大學政治哲學暨經濟學學系，獲頒學士學位，之後攻讀發展經濟學，獲頒碩士學位。目前任教於牛津大學環境變遷研究所並擔任資深客座研究員，亦是劍橋永續發展領導研究所資深研究員。

曾在《金融時報》《華爾街日報》《新政治家雜誌》、美國有線電視新聞網 CNN 與半島電視台發表文章，並接受採訪。此外，她的學術研究刊載在諸期刊之中，包括：《自然氣候變遷》《永續發展》《性別與發展》，以及《道德暨國際事務》等。

【譯者】

范堯寬

臺大外文系學士輔修戲劇系、臺師大翻譯所會議口譯組碩士。曾旅居比利時一年，參與布魯塞爾法語自由大學國際交換學生計畫。自由口譯、筆譯者。譯作包括《允許自己不快樂》《我們這樣改變世界》《傷心農場》和《別用你知道的方式管員工》。他相信口譯是最深層的聆聽，筆譯是最親密的閱讀，法語是他內心深處張狂的自由直率之聲，而翻譯乃大時代中不可多得的、謙卑的快樂。

温春玉

國立中山大學外文系畢。現專事翻譯。從事翻譯已 20 餘載，深深對翻譯著迷，累積翻譯字數已達 2700 萬字。

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