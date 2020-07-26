蘋果本周公布財報 牽動台蘋概下半年展望

蘋果 (Apple) 將於美國時間 7 月 30 日 (台灣時間 7 月 31 日) 公布財報，由於前次公布財報並未提供下季財測，市場聚焦此次是否會連 2 季不提供財測，以及釋出的營運展望，將牽動晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)、股王大立光 (3008-TW)、代工大廠鴻海 (2317-TW) 等蘋概權值股下半年旺季動能。

由於全球疫情發展仍有不確定性、市場能見度不高，蘋果前次財報電話會議未公布 4 至 6 月的單季財測，外資先前指出，有鑑於疫情不確定性，加上秋季 iPhone 發表會時間表不夠明確，蘋果本次可能會再次不提供財測。

據外媒報導，蘋果秋季發表會時間已曝光，將於 9 月 8 日舉行線上發表會，發表 iPhone 12、新的 Apple Watch 與 iPad 新機型，並將於 10 月 27 日舉行另一場發表會，發表新一代 iPad Pro，及首款搭載 Apple Silicon 晶片的 Mac 筆電，也打破今年屢次傳出蘋果將延後發表 5G iPhone 新機的傳言。

蘋果今年 A14 處理器訂單仍由台積電獨拿，採 5 奈米製程，傳台積電第 3 季 5 奈米月產能拉升到 6 萬至 7 萬片，以因應大客戶蘋果、及部分支援華為需求，而第 4 季蘋果更包下大部分 5 奈米產能。

台積電在日前法說會上，下修今年全球智慧型手機出貨量，由衰退 7-9% 下修至衰退 11-13%，但上調 5G 手機滲透率預估，估今年 5G 手機滲透率將達 17-19%，高於先前預估的 15%，顯示蘋果等大客戶的 5G 手機需求相當熱絡，擴大在台積電投片的力道。

除 5G 新機外，蘋果在 6 月下旬的全球開發者大會 (WWDC) 上也證實，未來 Mac 電腦將捨棄英特爾晶片，改採自行研發的 ARM 架構處理器 Apple Silicon，市場也傳蘋果將採用台積電的 5 奈米製程，生產自研晶片。

在此次財報會議上，市場將聚焦蘋果是否公布下季財測與展望，除台積電外，也將牽動大立光、玉晶光 (3406-TW)，代工廠鴻海、和碩 (4938-TW)、仁寶 (2324-TW)、廣達 (2382-TW)、英業達 (2356-TW)，機殼廠可成 (2474-TW)、鎧勝 - KY(5264-TW)，觸控面板模組廠 GIS-KY(6456-TW)，砷化鎵廠穩懋 (3105-TW)、軸承廠新日興 (3376-TW) 等指標蘋概股下半年營運風向。