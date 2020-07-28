家登Q2純益年增1.65% 每股賺1.67元

EUV 光罩盒家登 (3680-TW) 今 (28) 日公告 6 月自結，稅後純益 0.75 億元，年增 120%，每股稅後純益 1.02 元，第二季稅後純益 1.23 億元，年增 1.65%，每股稅後純益 1.67 元；上半年稅後純益 1.34 億元，年增 4.69%，每股稅後純益 1.82 元；家登第二季獲利雖較去年同期成長，不過因股本膨脹，每股純益較去年 1.75 元下降。

家登 6 月營收 3.19 億元，月增 49.24%，年增 35.57%，第二季營收 7.76 億元，季增 70.63%，年增 17.4%，上半年營收 12.3 億元，年增 15.04%；受惠 EUV 光罩盒出貨暢旺，6 月、第二季、上半年營收皆創歷史新高。

家登上半年將廠房出售給台積電 (2330-TW)，受機台移轉影響，獲利表現不如預期，不過，隨著 6 月機台全數到位，加上新產能貢獻，獲利已好轉，下半年隨著台積電導入 EUV 趨勢確立，高毛利 EUV 光罩盒出貨量可望再創高。

家登目前 EUV 光罩盒月產能約 600 至 800 顆，可滿足台積電，也為切入韓系晶圓代工大廠做準備，目前小量出貨，未來可望隨著韓系客戶積極擴廠，也有助產能利用率提升。