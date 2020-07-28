〈亞德客-KY法說〉Q2純益年增7成 EPS寫新猷 上半年賺近一股本

亞德客 - KY(1590-TW) 今 (28) 日召開線上法說，並公布第 2 季財報，受惠庫存回補需求暢旺，加上旺季效應發動，第 2 季營收攀單季新高，稅後純益達 13.17 億元，季增 2.26 倍，年增 70%，每股純益 6.97 元，EPS 寫單季新猷；上半年稅後純益 17.22 億元，年增 18.03%，每股純益 9.11 元，創歷年同期新高。

亞德客 - KY 第 2 季合併營收 53.36 億元，季增 69%，年增 21%，毛利率 50.89%，季增 7.39 個百分點，年增 3.46 個百分點，營益率 34.42%，季增 12.48 個百分點，年增 7.47 個百分點；稅後純益 13.17 億元，季增 2.26 倍，年增 70%，每股純益 6.97 元。

亞德客 - KY 上半年營收 84.93 億元，年增 9%，毛利率 48.15%，年增 1.42 個百分點，營益率 29.78%，年增 4.63 個百分點；稅後純益 17.22 億元，年增 18.03%，每股純益 9.11 元，創歷年同期新高。

亞德客 - KY 2 月中旬復工後，受惠農曆春節後庫存回補需求，訂單快速湧入，稼動率迅速拉升，3 月底已達 100%；第 2 季適逢氣動元件傳統旺季，在自動化設備需求升溫，加上 5G 相關零組件需求增加下，帶動營收改寫單季新猷。