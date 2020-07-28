〈大成鋼集團展望〉下半年業績估回升 美祭反傾銷在地製造優勢逐步顯現

美國鋁捲板及不鏽鋼通路大廠大成鋼 (2027-TW) 表示，目前看來第二季已是谷底，下半年會比上半年好，而美國對 18 國進口鋁合金產品發起反傾銷及反補貼的「雙反」調查、加上收購的美鋁德州廠也整頓完畢，大成鋼看好，有助強化中長期競爭優勢。

大成鋼透露，市場需求浮現，但先前因為疫情導致供給過剩的情況還需要時間消化，短期營運比較難看到大幅反彈，但拉長來看，下半年應會優於上半年，且通路業務的營業開支費用較為固定，隨營收規模回升，獲利情況也可望隨之好轉。

美國商務部 3 月底對 18 個國家普通鋁合金板產品提起雙反調查，雖然原訂 6 月的初裁，因為疫情影響，遞延至 10 月，但保留權力追溯既往 90 天，廠商在 7 月大量進口交易行為， 依然有受裁決的風險，大成鋼認為，隨著需求陸續回升，去化市場多餘的供給，雙反的效益將隨時間浮現。

此外，大成鋼去年收購美鋁旗下德州鋁板軋延廠，目前已經整頓完畢、冷軋線也已在第二季完工，雖然因為疫情暫時處於停工狀態，但大成鋼強調，只要市況好轉，產能隨時能夠上線，因應市場需求，且在反傾銷下，該廠可望進一步發揮美國在地製造的優勢。

據了解，目前大成鋼是美國國內最大的鋁捲板、不鏽鋼通路商，其中鋁捲板約占總銷量 55%、不鏽鋼約 45%。

大成鋼雖然在美國疫情期間，屬於可以豁免行動管制令的基礎工業，但受到美國國內商業活動停擺影響，季營收 120.86 億元，季減 25.4%、年減 38.1%，在營收規模縮減下，第二季恐難脫虧損壓力，大成鋼上半年營收 283.03 億元，年減 32,7%。