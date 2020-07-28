聯茂Q2營收獲利同創新高 上半年EPS 3.91元

CCL 廠聯茂 (6213-TW)、台燿 (6274-TW) 第二季客戶高階產品拉貨力道加大，單季營收及獲利同創高，聯茂今 (28) 日公布第二季獲利較首季倍增，每股純益 2.6 元，上半年每股純益達 3.91 元。

台燿日前也公布，第二季營收衝高 52.56 億元，稅後純益 6.75 億元，創新高；上半年稅後純益 11 億元，年增 26.93%，每股純益為 4.41 元。

聯茂今年第二季營收 74.71 億元，毛利率 20.96%，季增 2.12 個百分點，年增 1.54 個百分點，稅後純益為 8.66 億元，季增 1.29 倍，年增 49.91%，單季每股純益為 2.6 元。

聯茂今年上半年營收 130.9 億元，毛利率 20.05%，年增 1.13 個百分點，稅後純益為 12.43 億元，年增 14.74%，上半年每股純益達 3.91 元。

美系外資預估，受惠高頻、高速板材市場需求提高，且應用於 400G 交換器、5G 通訊等產品需求升溫，高階 CCL 在 2020 年及 2021 年將有 1-2% 的供應缺口。聯茂在高階產品銷售增加同時，毛利率可望達 22.3%，明年則走高到 24.4%，估明年每股純益上看 13.25 元。

聯茂近年積極投資擴廠，在江西投資 18 億元擴產，產能因應 5G、電動車與物聯網等高頻材料需求，江西新廠首期產能則分別在去年第 4 季及今年第 1 季分階段開出，合計開出 60 萬張，執行長蔡馨暳指出，今年下半年將開始進行江西廠第 2 期擴充方案，擴產動作相當積極。