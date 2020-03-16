三大FCCL廠去年表現台虹最優 擬配發2.5元股利

台股三大 FCCL(軟性銅箔基板) 廠去年營運，以台虹科技 (8039-TW) 每股稅後純益 3.02 元表現最優，新揚科 (3144-TW) 每股純益 1.4 元居次；律勝 (3354-TW) 今日公布財報，出現獲利腰斬，每股純益僅 0.5 元。台虹擬每股配發 2.5 元股利，也居類股之冠。

台虹去年營收 75.84 億元，毛利率 22.93%，年增 2.26 個百分點，稅後純益 6.31 億元，年減 6.19%，每股稅後純益 3.02 元，每股擬配發 2.5 元股利，也居類股之冠。

台虹新建中國江蘇南通廠已完工，今年中國產能主要集中該廠，應用在高頻通訊 LCP (液晶基材) 的軟板基材，規劃最快 2021 年加入美系客戶供應鏈。

新揚科去年營收 29.09 億元，稅後純益為 1.41 億元，年減 14.54%，每股純益 1.4 元，每股擬配 0.9 元現金股利。新揚科今年下半年在台灣還要新增 1-2 條生產線，因應市場需求。

律勝科技去年獲利腰斬，每股純益 0.5 元，董事會決議配發每股 0.5 元現金股利；律勝去年營收 4.4 億元，毛利率 35.86%，年增 0.14 個百分點，稅後純益 3523 萬元，每股純益 0.5 元。