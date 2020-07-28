上半年發明專利申請台積電居冠 商標註冊創歷史新高

經濟部智慧財產局公布今年上半年專利申請及智慧財產權趨勢，上半年共受理發明、新型、設計三種專利申請共 33954 件、年減 4%，其中，國內法人發明專利，仍由台積電 (2330-TW)375 件居冠，外國法人則由高通 (QCOM-US) 304 件排名第一；商標註冊申請則達 43385 件，創下歷史新高紀錄。

智慧局表示，台積電專利申請量自 2015 年持續成長，連續四年位居國內法人之冠，聯發科 (2454-TW)、友達 (2409-TW) 上半年也分別申請 211 件、210 件發明專利，分居 2、3 名，中小企業申請件數則年增 14%，為連續 2 年維持 1 成以上成長。

大專院校及研究機構發明專利方面，智慧局指出，成功大學再度躍居第一，申請件數達 56 件，其次則為清華大學、交通大學，工研院則以 98 件申請續居研究機構第一，其次則是紡織所、中研院。

商標申請方面，智慧局統計，上半年受理申請 43385 件，年增 3%，其中本國人申請件數達 32843 件，增加 1 成，創下 2000 年來新高紀錄，外國人商標申請則呈現負成長，僅 10542 件，年減 12%。

觀察商標申請，統計局表示，本國人申請比重已達 76%，年增 5 個百分點，顯示商標申請有集中本國人趨勢，其中，本國人又以廣告、企業經營等商標申請最多。