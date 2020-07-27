〈經濟部長談話〉與台積電設有溝通平台 2027年前供電無虞

經濟部長王美花今 (27) 日表示，因應台商回台、晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 強化高階製程，加上台灣能源轉型政策，經濟部除了幾年前就與台積電成立平台，針對水電用地評估安排外，也已針對台灣到 2027 年，未來供電進行全面盤點，評估供電無虞。

供電問題是歷任經濟部長首要課題，王美花指出，經濟部推動三大投資方案時，審查第一關就會詢問廠商未來水電需求，因此每一項大型投資案水電用量都有掌握，也包含台積電 5 奈米、3 奈米等高階製程用電需求等，都已提早因應。

王美花進一步表示，台灣近年持續推動能源轉型，包含太陽光電、離岸風電、綠能等，且目前太陽光電尖峰時可提供 5-6% 備轉需求，有助穩定供電，2025 年將可達到再生能源占比達 20% 目標，經濟部也已完成盤點掌握，到 2027 年供電無虞。

台積電繼宣布赴美投資後，傳出日本政府也力邀設廠，王美花表示，台積電目前並沒有赴日投資計畫，但廠商布局規畫，若有牽涉到主管機關都會進行了解評估。

展望未來，王美花認為，台灣具有半導體產業聚落優勢，加上近期國際局勢、香港問題等狀況，台灣可望吸引更多國際大廠來台投資，其中又以半導體設備、材料、高端製造業機率最大。