Q2全球矽晶圓出貨面積季增8% 寫近6季新高

SEMI(國際半導體產業協會) 旗下 Silicon Manufacturers Group 今 (28) 日公布發佈最新一季晶圓產業分析報告，第 2 季全球矽晶圓出貨面積來到 31.52 億平方英吋，較上季增加 8%，較去年同期成長 6%，寫近 6 季新高。

SEMI 旗下 SMG 主席暨美國信越矽利光 (Shin-Etsu Handotai America) 產品開發與應用工程副總監 Neil Weaver 表示，新冠肺炎疫情與地緣政治帶來的挑戰，影響整個產業，短期市場前景還不確定，但全球矽晶圓第 2 季出貨量仍加速成長，上半年表現強勁，成長幅度略高於 2019 年同期。

從台廠營運表現來看，環球晶第 2 季合併營收 137.01 億元，季增 1.38%，年減 6.76%；合晶第 2 季合併營收 18.52 億元，季增 6.87%，年減 9.75%。台勝科第 2 季營收 30.93 億元，季增 5.5%，年增 8.26%，營收均較上季成長。

對於近期需求，環球晶董事長徐秀蘭指出，12 吋市況非常健康，但磊晶 (epi) 產能完全供不應求，其他非磊晶的 12 吋產能稼動率也非常高，記憶體及其他應用領域需求均相當不錯；8 吋部分，磊晶稼動率不像 12 吋那麼滿，相對弱一些，但整體 8 吋稼動率也不差。

台勝科第 2 季受惠筆電、平板與伺服器景氣上升，推升矽晶圓出貨走強，且客戶擔心同業因疫情影響生產，策略性增加採購量，以提高安全庫存 ，8 吋與 12 吋都維持高稼動率，本業獲利估將優於首季，上半年雖然銷量較去年成長，但因售價下跌，獲利估仍低於去年同期。

合晶今年第 1 季起營運逐步回溫，8 吋在 CIS、工業、車用與屏下指紋辨識等應用帶動下，輕摻矽晶圓需求熱絡，而 6 吋則受惠中國市場中小尺寸矽晶圓轉單，出貨大增，第 2 季在需求持穩下，帶動營收較首季成長約 7%。