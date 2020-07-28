盤前財經大事搶先讀2020年07月28日

今日操盤前瞻

法說會：穩懋、訊連、義隆、中光電

除權息：玉山金、迅德、群聯、安泰銀、上緯投控、智擎等

台積電 7 月以來市值增 2.89 兆元 超車沃爾瑪挺進全球前十一大

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 昨 (27) 日股價終場以漲停價 424.5 元作收，市值躍升至 11 兆元 (約 3750 億美元)，與股價雙雙續寫新猷，7 月以來市值已增加 2.89 兆元，全球市值排名也向前挺進一名，超越沃爾瑪成全球市值第十一大企業，同創歷年來排名新高。閱讀全文...

美公布全球 5G 乾淨網路名單 中華電、遠傳入列

美國國務院委託美國戰略與國際研究中心 (CSIS) 調查全球電信商設備，並列出 24 家「5G 乾淨網路」名單，台廠中華電 (2412-TW) 及遠傳 (4904-TW) 均入列。閱讀全文...

〈經濟部長談話〉紓困 3.0 認定標準擬加嚴 企業上半年 EPS 為負才可申請

紓困 3.0 預算將在 8 月進入立法院臨時會進行審查，經濟部長王美花昨 (27) 日表示，艱困企業認定標準，除將規劃改採同期比較外，經濟部也正研擬上半年每股純益 (EPS) 為負的企業才可申請，以更精準反應企業營運狀況。閱讀全文...

〈房產〉6 月消費者購屋、建築貸款餘額雙創新高

台灣央行昨 (27) 日公布 6 月消費者購屋貸款和建築貸款餘額統計，其中，購屋貸款餘額較上月續增 454.65 億元至 7 兆 6138 億元，而建築貸款餘額也月增 374.03 億元至 2 兆 2461 萬元，雙雙續創新高，顯示在低利環境下，房市呈現一定熱度。閱讀全文...

空頭緊咬美元走弱 日圓搶下避險貨幣首選

美元指數延續四周來的跌勢，周一進一步跌到 2 年來新低，隨著美元近期走弱，美國商品期貨委員會 (CFTC) 數據顯示，資產管理基金經理人正加碼美元空單，為今夏美元疲軟走勢作準備，並押注做多日圓、歐元、加幣和瑞士法郎，使得美元的跌幅更加擴大。閱讀全文...



