臺灣防疫感動全世界「家‧如常」 影片瘋傳海外23個國家地區

「看完影片，我很想分享給更多外國人看！」網紅吳鳳、小貝、Iku 老師不約而同留言分享影片，紀錄臺灣抗疫的爆紅影片「家 ‧ 如常」，上映短短一個月總觀看數已飆破 1100 萬次，其中包括海外 23 個國家及地區逾 230 萬次的觀看次數，成功吸引海外華人及外國友人的共鳴，中國信託邀請還沒有看過的朋友趕緊上 Facebook 或 YouTube 觀看，一起感受「家在一起，就有希望」的感動。

嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒）衝擊全球，中國信託 6 月推出「家 ‧ 如常」品牌形象影片，以臺灣民眾的一日揭開序幕，記錄下防疫期間如常的生活，簡單平凡卻觸動人心。中信金行政長高人傑表示，防疫至今近八個月，許多影片都記錄臺灣人的努力，「家 ‧ 如常」不同之處是強調歷史縱深，發掘臺灣防疫有成的精神，正是源自於臺灣 50 年來屢次克服挑戰的實力。因此製作團隊搭景重現 1970 年代臺灣民眾生活情境，今昔交錯對照退出聯合國、與美國斷交、對抗 SARS 等事件，真實刻劃出臺灣民眾屢經磨練後展現出的齊心防疫能量，儼然是濃縮版穿越時空的紀錄片，你我都是這部紀錄片中的主角。

吳鳳、小貝及 Iku 老師皆是長期居住在臺灣的外國人，比起國外家鄉嚴重的疫情，他們在分享影片時都表示，臺灣人面對困難時如家人一般的互助最令人感動，慶幸自己在臺灣受到很好的照顧。這支影片吸引來自香港、越南、馬來西亞、印尼、美國、加拿大、日本等海外 23 個國家和地區的網友觀看與留言，特別在 YouTube 上有近四成的觀看是來自海外，同時回應網友意見，製作英語、日語版本，讓大家能夠分享給國際友人。

很多在海外打拚的臺灣人、或是住在臺灣的外國人都感動留言，「在國外真的好想回家，整個爆哭！」、「在遙遠的土耳其以身為臺灣人為傲，防疫措施名響國際！」、「我是一個外國人，可是看了這個影片之後，我很感動，臺灣一直都很認真做防疫，還有幫助很多國家，我愛臺灣♥」海外網友紛紛留言鼓勵臺灣，如菲律賓粉絲留言「Shie shei Taiwan（謝謝臺灣）」、新加坡粉絲讚美「臺灣的防疫真的做得相當地好」，透過「家 ‧ 如常」品牌形象影片，臺灣與世界的距離更近了。

除了中國信託 2020 年品牌形象影片「家 ‧ 如常」觀看次數飆破 1100 萬次，2019 年品牌形象影片「Home Run Taiwan 轟吧！臺灣」也寫下佳績，近期勇奪亞太權威媒體《Campaign》雜誌舉辦的亞洲公關大獎（PR Awards Asia）「體育行銷類─銀獎」殊榮，為臺灣首家榮獲「體育行銷類」獎項的金融機構。

「Home Run Taiwan 轟吧！臺灣」品牌形象影片以「第二屆世界 12 強棒球錦標賽」B 組預賽在臺灣舉行為發想起點，拍攝出中華代表隊選手接受嚴格訓練心路歷程，並透過 360 度整合行銷方式，成功吸引廣大民眾為中華隊加油，亦獲得臺灣地區 2019 年 YouTube 最成功廣告影片排行第一名。

中國信託表示，2020 年品牌形象影片「家 ‧ 如常」，刻劃 2300 萬人在疫情下感動全世界的原因，再次擴大「家人」的意涵，彰顯 We are family 品牌精神。中國信託「家 ‧ 如常」品牌形象影片完整版：https://youtu.be/v1Iubg4_vdk。