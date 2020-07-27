外資強拉大盤 砸近80億元敲進台積電近1.9萬張

台股加權指數今 (27) 日寫下 12686.36 點的新高紀錄，光是台積電一檔就貢獻漲點逾 330 點，然而，三大法人買賣超內外資不同調，內資趁機獲利了結，外資則終結連 3 賣，大買台積電 1.88 萬張、斥近 80 億元，法人認為，台幣相當強勢，接下來外資買盤仍值得期待。

三大法人今日在集中市場合計買超 64.7 億元，其中，外資買超 72.4 億元，終結連 3 賣，不過，投信則終結連 10 買，轉為賣超 1.31 億元、自營商賣超 6.38 億元，為連 3 賣，明顯內外資對作。

外資今日買超前 10 大標的分別為元大台灣 50 反 1 近 8 萬張，台積電達 1.88 萬張，日月光投控達 1.3 萬張，元大台灣 50 和晶電也獲買超超過萬張，友達和遠東新超過 6000 張，國巨逾 5000 張，金像電和宏碁均超過 4000 張。

外資賣超前 10 大標的則有富邦 VIX 近 3.5 萬張，寶成約 2 萬張，國泰永續高股息達 1.5 萬張，玉山金、臺企銀、台新金、元大金、華邦電、新光金和彩晶均超過 1 萬張。

投信方面，買超張數最多者是聯電達 1 萬張，開發金、緯創和晶電均逾 2000 張，永豐金、台泥和仁寶均逾 1500 張，力成達 1200 張，中信金和第一金也近千張。

投信賣超前 10 大標的依序為友達和智原逾 2000 張，台表科和台積電均逾 1500 張，奇鋐達 1000 張，國產、金像電和鴻海均 500 張之上，樺漢和聚陽 400 餘張。

法人認為，儘管指數創歷史新高之際見獲利了結賣壓，但資金持續流向下半年獲利有望回升的電子族群，搭配強勢台幣，指數下檔有撐，等待籌碼面沉澱再度走強。