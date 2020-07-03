〈遠傳5G開台〉井琪：3年5G用戶上看350萬戶 1399元吃到飽是跳樓價

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2020年7月3號17點15分

遠傳 (4904-TW) 今 (3) 日宣布「遠傳心 5G」正式開賣，針對未來 5G 用戶轉換率，總經理井琪表示，從頻譜競標成本來看，1399 元 5G 吃到飽資費算是「跳樓價」，預期明年下半年 5G 用戶數可達百萬，2023 年估將有 50% 用戶升級 5G，以遠傳約 700 萬戶來看，將上看 350 萬戶。

董事長徐旭東致詞表示，遠傳砸大錢取得最佳 5G 頻譜、頻寬及位置，尤其頻譜與頻寬是電信業者的 DNA，也是 5G 決勝關鍵，因此，遠傳有最好的 DNA，後續靠管理服務支撐下，將有助 5G 發展。

井琪指出，雖然全球發展 5G 時程受到疫情影響稍微遞延，但儘管如此，隨著消費者 4G 合約陸續到期，加上 5G 資費與 4G 相當，8 月過後手機款式選擇更多，估明年下半年 5G 用戶數可達百萬戶，2023 年 50% 用戶更可升級 5G。

個人用戶事業群執副尹德洋認為，目前 1399 元資費的用戶轉換 5G 相對容易，預期 5G 資費價格可望帶動 ARPU(每用戶平均收入) 成長。

此外，5G 高資費還享有 friDay 影音、VR 及 4K 等應用，以旗下影音過去 18 個月來，綁客量成長 5 倍，且行動裝置加值貢獻是台灣電信公司第一，預期未來 5G 加值應用也可望挹注營運表現。