〈遠傳5G開台〉企業客戶營收比重20% 5G商轉將加快成長

遠傳 (4904-TW) 總經理井琪今 (3) 日表示，企業客戶營收比重約 2 成，遠傳從 4G 時期就針對企業客戶提供不同解決方案，加上 5G 商轉可望加快企業專網發展速度，預期將有助旗下企業客戶營收成長。

董事長徐旭東表示，許多中小型企業，設備等各方面條件尚不完備，也不夠數位化，但有關鍵技術，並在產業鏈具有特殊地位，因此，電信業藉由現有的網路技術，可帶動企業客戶升級。

遠傳營收比重中，消費者端約 80%、企業客戶約 20%，井琪認為，消費者市場幾乎達到飽和，短期難有大幅成長；企業客戶雖無法短期有爆發性成長，但從過去打下的基礎，成長空間可期。

井琪表示，目前遠傳針對企業客戶提出 4 種解決方案，針對不同場域提供最佳網路，尤其未來 5G 的邊緣運算及網路切片特性，可讓企業機密數據資料不須傳輸至公網、留在廠內，達到最高隱私。

電信三雄積極建設 5G 基地台，均喊出年底前基地台數量將達 4000 座，此外，台灣大 (3045-TW) 向諾基亞下 3 年採購訂單，總金額 137.43 億元，中華電 (2412-TW) 喊出，3 年內，5G 為主的資本支出將上看 270 億元，對此，井琪指出，遠傳尚未有明確的 5G 資本支出，但預期 3 年總金額 2、300 億元跑不掉。