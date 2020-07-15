中華電5G資費1399元申辦量達7成 維持一年內百萬用戶目標

中華電 (2412-TW) 本月初啟用 5G 網路服務，對於資費初步申辦量，行動通信分公司總經理陳明仕表示，目前 5G 資費申辦量與預期相當，其中約 7 成 5G 用戶選擇 1399 元資費，中華電仍維持目標一年內 5G 用戶數超過 100 萬的目標。

台灣大 (3045-TW) 日前指出，1399 元以上資費占整體 5G 用戶 7 成，且 5G 加光纖「好速成雙」方案，詢問度破萬；遠傳 (4904-TW) 5 成用戶選擇 1399 元資費；對此，陳明仕強調，中華電 5G 用戶數當中，7 成選擇 1399 元以上資費，且 5G 開台後，包括先前預約、嘗鮮客戶數，總計突破萬人。

陳明仕認為，5G 網路品質優於 4G，且價格更具優勢，選擇 5G 資費較為划算，預期消費者仍會以網路品質做為優先選擇，維持今年底可達 30 萬戶、一年內達百萬用戶目標。

陳明仕表示，5G 申辦潮可分三階段，第一波為開台時期，吸引搶鮮的消費者族群，不過，手機品牌選擇不多，目前僅 3 個品牌、共 5 款手機，用戶數成長有限；第 2 波則是平價機種上市，據悉，已有多家手機商準備在台推出平價且多機型的手機；第三波則是 5G iPhone 問世，預期將會帶起 5G 資費申辦潮，用戶數可望快速增加。

電信三雄公布的 5G 資費中，吃到飽均從 1399 元起，不過因 4G 低資費吃到飽方案中，消費者常開啟熱點，讓其他設備同步連網，卻也衍伸出流量魔人爭議，因此，5G 吃到飽資費中，電信三雄在熱點分享功能都有限制。

陳明仕解釋，電信公司都樂於提供網路給消費者，但網路屬於共享資源，必須讓其他消費者，也能有完整的使用網路環境。