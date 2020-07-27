台積電扛多頭大旗助台股叩關12686寫新猷 大漲284點收12588點

護國神山台積電今 (27) 日攻漲停 424.5 元再寫新猷，加上台幣升值資金狂潮，帶領台股早盤大漲逾 300 點，一舉衝破歷史新高 12682 點，最高來到 12686，半導體族群買氣強強滾，但金融、傳產及中小型股普遍弱勢整理，終場指數上漲 284.26 點或 2.31%，收 12588.3 點，成交值為 2523.99 億元。

台積電可望受惠英特爾委外代工，上週五 ADR 漲近 10%，今日股價開高走高，午盤前攻上漲停，再創新天價 424.5 元，半導體族群氣勢如虹，聯電同步漲停價，日月光投控、世界先進漲約半根停板。

聯發科同步火力全開，股價漲近 8%，最高衝上 737 元，不僅續創 18 年來新高，市值更超車鴻海，躋身台股第二大權值股。其他 IC 設計股如金麗科、虹冠電也漲逾 7%，力旺、敦泰、創意、原相、瑞昱、聯詠等皆表現不俗。

四千金矽力、祥碩、信驊、譜瑞今年獲利預估至少 2 個股本起跳，今日也再成為資金追逐焦點，其中，祥碩大漲逾 6% 穩居股后，矽力及譜瑞均漲逾 1%。

儘管台股早盤攀上歷史新高，但多數族群皆呈弱勢整理，權值股普遍走跌，鴻海漲多拉回，終場跌 2.5%；台塑四寶賣壓沉重，全面收黑；傳產、金融等族群皆在盤面下震盪。

生技股更再度成為殺盤重心，指標股中天、合一、杏國皆亮燈跌停，委賣單高掛，亞諾法、ABC-KY、合世、健亞、永昕、順藥、亞獅康 - KY 等多檔也摜至跌停。