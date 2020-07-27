康聯-KY調整營運策略 擬私有化下市

康聯 - KY(4144-TW) 董事會今 (27) 日決議，受中國醫藥改革政策變化，營運不如預期，為調整營運結構，擬與控股公司 Oceanic World Sub Corp 進行合併後下市。

康聯指出，Oceanic World Sub Corp 為控股公司，是由董事長威廉凱樂 (William Robert Keller) 持股 100% 的 Golden 公司，及公司其他主要股東所成立。

康聯擬與 Oceanic World Sub 及該公司旗下 100% 子公司 Oceanic World Merger Sub Corp 進行三角合併，合併完成後，康聯為存續公司、Oceanic World Merger Sub Corp 為消滅公司。

康聯表示，預計 9 月 11 日召開股東臨時會討論合併案，經決議後，將申請終止上市交易及申請停止公開發行，預計合併基準日為 10 月 30 日。

康聯指出，公司主要布局中國醫療市場、開發專業醫療產品與品牌行銷，藥品開發領域涵蓋精神神經、肝炎、心血管、呼吸等，不過近幾年受到中國醫藥改革政策變化，儘管公司積極轉型調整產品結構，但仍面臨環境挑戰，營運效益也不盡理想。

康聯表示，公司嘗試轉型至不同領域的藥品開發，進一步調整公司產品結構，不過此舉也充滿挑戰與變數，加上風險高、投資回收期較長，經多方考量下，擬透過合併案將公司私有化。