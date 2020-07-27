〈台股衝新高〉聯發科市值登1.12兆元創高 超車鴻海晉升第二大權值股

台積電 (2330-TW) 受惠英特爾 (INTC-US) 委外代工利多加持，今 (27) 日股價創新高，資金全面進駐半導體族群，聯電股價也衝逾 8 % 漲幅，IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 股價也同獲青睞，盤中衝上 707 元，續創 18 年來新高，市值則達 1.1233 兆元，超車鴻海 (2317-TW) 市值 1.1077 兆元，躋身台股第二大權值股。

台積電早盤股價一度衝上漲停板，寫下 424.5 元的歷史新高價，隨著資金行情延續，市場看好聯發科下半年展望，買盤提前卡位，激勵股價衝高。

相對之下，受立訊跨入 iPhone 供應鏈利空影響，鴻海面臨訂單瓜分壓力，近期股價頻頻走弱，今日更下挫逾 2%，摜破所有均線，創一個月來新低價。

聯發科預計本周五將召開法說會，除公布上半年營運成果外，也將釋出下半年展望，外界將聚焦今年 5G 晶片出貨預估、三大產品線展望等重點。

聯發科日前宣布，將推最新產品天璣 720，瞄準更平價中階市場，法人預計，該款晶片將在本季開始出貨，第 4 季、明年初放量貢獻營收，另外，市場也傳，聯發科將在第 4 季或明年初，推出更平價 400 系列，搶攻主流大眾市場，明年則推天璣 2000 系列，與高通 (QCOM-US) 旗艦晶片競爭。

聯發科指出，今年上半年 5G 手機晶片出貨顯著增加，下半年在中系與非中系客戶持續推新品帶動下，5G 晶片出貨可望逐季成長，第 4 季將達最高峰。