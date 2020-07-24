台股急殺退守12300點 三大法人賣超159.9億元 外資連3賣

台股今 (24) 日在台積電創高帶動下，早盤一度衝破 12500 點，再寫 30 年新高，不過，午盤賣壓逐漸出籠，聯發科尾盤爆量翻黑，指數急殺百點摜破 5 日線，但仍驚險守住 12300 點。三大法人今日合計賣超 159.92 億元，外資連 3 賣。

加權指數終場下跌 109 點或 0.88%，收在 12304 點，成交值放大至 2645.47 億元，周線連 6 紅。觀察籌碼面，外資賣超 108.3 億元，連續 3 個交易日共賣超 220 億元；投信則持續買超 7.68 億元，呈現連 10 買；自營商持續賣超 59.26 億元，三大法人今日合計賣超 159.92 億元。

權王台積電持續獲買盤青睞，早盤強勢上漲逾 2%，最高來到 395 元，股價、市值續寫新猷，終場收在 386 元，漲幅 1.2%；聯發科下周法說會即將登場，法人持續看好營運展望，推升股價飛越 700 元大關，但尾盤爆量翻黑，收跌 0.3%，報 675 元。

蘋果 iPhone 12 傳出將延遲，蘋概股紛紛走跌，鴻海、大立光終場震盪下挫約 2%；其他權值股普遍走軟，台達電、日月光投控、廣達、華碩等下跌 2-3%；聯電則力守在平盤之上。

高價股祥碩登上股后一天後，今日股價大跌近 5%，收在 1720 元，矽力 - KY 同步下跌，但終場收在 1735 元，重新奪回股后寶座。IC 設計股普遍漲多拉回，系微、金麗科跌逾半根停板，瑞昱、聯詠、力旺、創意等也都下跌 2-4%。

盤面上幾乎全盤盡墨，僅剩半導體維持上漲格局，機電、汽車、光電、電子零組件等為今日的弱勢族群，其中，鏡頭廠玉晶光持續受利空衝擊，今日重挫逾 7%；友達、群創賣壓沉重，下跌近半根停板；和泰車震盪走跌，終場下挫 3%。

法人指出，美中關係緊張再度干擾亞股，台股因國際熱錢持續回流，盤面類股及個股輪動快速，且震盪幅度加劇，不過，只要站穩月線之上，多方氣勢仍可望延續，投資人可聚焦半導體、5G、蘋果概念股、自行車及資產股等相關族群。