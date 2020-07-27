2020年中國前500大企業營收逾GDP一半

週一 (27 日)《財富》公佈 2020 年中國前 500 大企業排行榜。今年中國前 500 大企業總營收達 50.5 兆人民幣，年增 11%；純益達 4.2 兆人民幣，年增 16%。去年中國 GDP 突破 99 兆人民幣，這意味著前 500 大企業營收總和超過中國 GDP 一半。

今年入選中國前 500 大企業的年營收門檻約 178 億人民幣，與去年相比成長約 10%。

排名前三大的企業與去年相同，分別是中石化、中石油和中國建築。

資料來源: 鉅亨網彙整製表

中國兩大網路服務與零售企業京東及阿里巴巴今年的排名均有提升，其中京東排名升至第 13，阿里巴巴則名列第 18。

今年一共有 39 家新上榜和重新回到榜上的企業，其中拼多多首度入選，並以 301 億人民幣的總營收排名第 321 名。網路科技領域中另一家新上榜企業則是歡聚集團，這家以遊戲直播為主要營業項目的公司也是首度上榜，並以約 256 億人民幣的營收排名第 359 位。

在盈利能力方面，最賺錢的 10 家上市公司除了幾家大型商業銀行和保險公司外，還有阿里巴巴、中國移動和騰訊。在所有上市公司中，ROE 最高的是仁恒置地集團有限公司，ROE 高達 43.5%。緊隨在後的是網易，位居 ROE 排行第二。

而在這 500 大企業中，有 15 家上市公司出現虧損，排名第一的是青海鹽湖工業，虧損額逾 458 億人民幣；第二名則是愛奇藝虧損金額達到 103 億人民幣；以低價商品搶奪一、二線城市用戶的拼多多 2019 年虧損金額超過 69 億人民幣，排行第三。

