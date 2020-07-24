〈陸股盤後〉美中關係急凍 上證失守3200點

市場近期利空消息頻傳，美中雙方互關對方領事館，導致美中緊張情勢急速升溫，同時傳出因第二季 GDP 優於預期，中國人行貨幣政策將轉向中性，加上 A 股 7 月以來漲幅已高，外資已開始轉買為賣，種種利空導致週五 (24 日) A 股三大指數開低走低。

午盤休市時段，中國通知美方決定將關閉美國駐成都總領事館，主要是回應美國關閉中國駐休士頓總領事館。利空消息公布後導致下午 A 股三大指數賣壓更重，A 股逾 3500 檔個股收黑，外資也大賣逾 160 億人民幣，上證也失守 3200 點整數關卡。

滬深兩市成交量也放大，合計成交人民幣 1.33 兆元，成交額連續第 17 個交易日突破兆元人民幣。

盤面上，各類股群均收黑，貴金屬、造船、農牧飼漁、航空等類股跌幅較小，券商、醫療、原物料、電信等類股跌幅較重。

資料來源: 東方財富網, 上證指數日線走勢

截至收盤，上證綜指收盤大跌 3.86%，收報 3196.77 點；深證成指大跌 5.31%，收報 12935.70 點；創業板指大跌 6.14%，收報 2627.84 點。

北向資金進出方面，週五北向資金共賣超約人民幣 164 億元，其中滬股通賣超人民幣 93 億元，深股通賣超人民幣 71 億元。

產業消息

A 股重挫證券類股首當其衝全數重挫，光大證券跌停，中原證券大跌 7.6%、中國銀河、中信證券大跌 6.7%，跌幅最小的長江證券也大跌 3.4%。

外資出脫白酒類股，舍得酒業大跌 7.3%、瀘州老窖大跌 5%、股王貴州茅台大跌 4.8%。

美中關係日益惡化，市場擔心未來美國將針對中國半導體業進行制裁，相關類股紛紛重挫，力合微崩跌 16.2%、滬硅產業崩跌 14.2%、芯朋微崩跌 11.$、國盾量子崩跌 11.3%。

法人觀點

陸股券商光大證券表，A 股目前已進入漲多的修正期，後續市場上漲動能除了美中關係要能趨緩外，企業業績將開始主導近一個月的大盤走勢，之後則又會再回到疫情變化上。若未來一個月企業展望沒有超出市場預期，A 股仍可能持續修正。

但投資人仍無需過度緊張，無論是從貨幣政策還是從投資、生產等經濟指標來看，下半年企業獲利復甦已是較為明確的，再加上全球資金充沛，均可成為推動市場上漲的動能。