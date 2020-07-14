瑞基檢測試劑訂單滿手 供貨缺口長達半年 急導自動化設備擴產

新冠肺炎疫情又有重燃跡象，美國加州政府更取消解封，市場看好檢測商機需求持穩高檔，檢測試劑廠瑞基海洋 (4171-TW) 開發的新冠肺炎檢測試劑訂單需求強勁，滿手訂單產能仍供不應求，本月更急設半自動化產線，同時承租中科新廠，既有廠房也將全數導入自動化設備，季產量提升至百萬劑，但供貨缺口仍長達半年。

瑞基檢測試劑自從取得歐盟認證後，海外業者陸續登門下單，訂單量暴增，目前主要出貨海外國家包括中東、阿拉伯、土耳其、馬來西亞、印尼等，近期也增加新增墨西哥、阿根廷等其他市場。

在檢測需求強勁支撐下，瑞基訂單至少看到 9 月以後，不過由於供給缺口大，因此啟動擴產，本月緊急加設半自動產線加速出貨進度，同時向中科承租廠房，將既有產線移至中科新廠，8 月設備建置完成後就可開始試產。而既有的廠房剩餘空間則將導入自動化生產設備，加上原物料供應穩定、設備調整順利、人力充足等到位，本季總產能將上看 100 萬劑，較現有的 15 萬劑逾倍數增加。

瑞基開發 2 種新冠病毒檢測試劑，分別為適用於實驗室使用的 qPCR (Real-Time PCR) 試劑，以及可適用瑞基 POCKIT 平台的 iiPCR 系列試劑，兩種試劑機台皆由瑞機提供，前者屬大型機台適合醫療院所使用，後者則是隨身型機台，適合邊境管制與檢測使用，由於試劑都需在瑞基提供的特定機台上檢測，有助維持與客戶的長期關係。

瑞基 5 月稅後純益 5200 萬元，月增 40.54%、年增 1633%，每股純益 1.23 元；前 5 月稅後純益 1.1 億元，年增 189.47%，每股純益 2.35 元，已超越去年全年水準。