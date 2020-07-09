資金助攻台股「萬二」震盪 野村示警：漲多不宜追高

台股在資金行情挹注下攻上「萬二」持續高檔震盪，野村投信表示，台股目前本益比與股價淨值比略高於長線平均，考量近期股市漲多，建議勿貿然追高，等震盪回檔時在逢低切入相對合適。

隨著國內疫情解封、外資持續湧入台股，大盤指數重回「萬二」，今 (9) 日在生技、半導體力抗賣壓下，終場小漲 22.5 點作收，收在 12192.69 點，成交量放大至 2498 億元。

野村投信今天舉行台股投資展望記者會，野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，受疫情影響，今年台股純益預估下修約 10%，所幸我國防疫有成，包括電子、消費性商品出口以及台股盈餘下修幅度在亞洲四小龍中，受影響幅度相對輕微。

姚郁如表示，企業盈餘下修可望在 6 月觸底，下半年開始回升，並在明 (2021) 年恢復雙位數成長，台灣經濟成長率也可望在第 2 季落底，於下半年反轉。

從資金面來看，外資今年前 5 月共賣超台股 6627 億元，6 月份開始轉為買超，統計至 7 月 8 日止，外資仍賣超台股 5422 億元，由於外資賣超的金額龐大，後續回補空間值得期待。

評價面部分，目前台股本益比約 18.5 倍、股價淨值比約 1.75 倍，略高於長期平均，但考量今年低基期偏低，台股未來仍有向上成長的空間，不過由於近期台股漲多，建議投資人不要追高，趁市場震盪回檔時再逢低布局。

姚郁如表示，全球經濟以 V 型反彈為主，台股也在資金行情助攻下，自低點反彈超過 3 成，展望第三季仍持續看好長期成長趨勢的產業，例如半導體、伺服器、5G 相關等，傳產則以電動自行車及服飾製鞋類股為主。