聚陽Q3雙動能迎旺季 營收挑戰80億元新高

成衣代工大廠聚陽 (1477-TW) 持續受惠居家服飾熱銷，以及外銷防疫產品需求依舊強勁，法人看好，聚陽第三季營收不僅將重返成長，更可望首度挑戰 80 億元大關。

聚陽受惠歐美地區減少外出、在家上班，帶動居家、平價服飾需求大增，聚陽主力客戶包含日系平價服飾集團、美系零售通路商 Target、品牌客戶 Old navy 等，銷售狀皆優於預期，聚陽身為主要供應商，也將同步受惠。

防疫產品方面，先前聚陽響應政府的徵召加入防疫國家隊，但在國內防疫狀況良好下，防疫商品的需求趨緩，不過，據了解，目前外銷防疫訂單需求仍十分強勁，聚陽第三季約有一成產能生產防疫產品。

法人認為，由於防疫產品單價、毛利都優於聚陽產品平均，可望持續挹注營收獲利表現，且在疫情放緩後，現有設備也可轉作運動類商品，並不會因此出現額外損失。

在終端消費需求回溫、防疫產品外銷接單暢旺下，加上進入旺季，法人看好，聚陽第三季營收估將首度挑戰 80 億元歷史新高，獲利也可望同步挑戰歷史新高，更可望帶動前三季獲利可望重返成長軌道。

聚陽第二季營收 47.26 億元，雖然季減、年減幅度都超過二成，但在嚴控營業費用下，稅前盈餘 5.01 億元，逆勢年增 3.6%、季減 14.3%，每股稅前盈餘 2.28 元；聚陽上半年營收 108.56 億元、年減 15.8%、稅前盈餘 10.85 億元，年減 2.3%，每股稅前盈餘 4.94 元。