資金行情旺台股市值突破37兆 短線先看「萬二」月線支撐

台股在資金行情助陣下指數站穩「萬二」，上市公司總市值也進一步推升至 37 兆元，但適逢財報旺季加上國際疫情趨緩，指數恐面臨漲多修正壓力，短線先看能否守住 12000 點月線支撐點。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，台股在信心面與資金面加持下，多頭格局不變，本周雖受陸股拉回修正影響，但指數仍站穩 12000 點，雖短期內美中關係變化與財報公布的訊息干擾，但因全球資金行情續熱，大盤可望持續向上墊高，建議可逢低布局績優成長股，或者留意資金輪動至非科技股之行情。

周書玄指出，目前市場正逢美國超級財報周與台股財報公布高峰期，陸續有法說會公布營收與對產業展望之預期，短線消息面較為干擾，將使股市產生波動。

由於科技大廠對下半年的展望多數偏向正面態度與看法，故建議可持續留意逢低布局的機會，以產業來看，周書玄認為，市場預估 5G、高速運算類產品下半年可望因新款 5G 智慧型手機的上市銷售預期成長，進而推動生產線需求，預估科技產業下半年仍會出現旺季效應。

此外，今年第 2 季比起去年同期而言，市場可望因補庫存而加速生產，加上擔心下半年疫情重新捲土重來，廠商拉貨備料居多，因而出現第 2 季淡季不淡，展望第三季，相對看好消費性旺季來臨，手機新產品將刺激新一波需求。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，目前台股盤面主流主要以高價 IC 股、替代能源及生技醫療等族群之間輪動，這意味著在指數來到歷史高檔區後，市場都在尋找未來的成長題材，顯示大盤將步入個別表現、而非齊漲的階段。

廖哲宏表示，近期重要企業法說會陸續登場，從現階段從部分法說會訊息可發現兩大訊息，包括：第一、市場高階需求有望持續暢旺，有利於支撐台股；第二、有望帶動未來資本支出概念股獲利調升空間。

展望後市，富蘭克林華美投信認為，短線漲多的科技類、生技醫療類股拉回修正，但仍屬良性循環，預期台股大盤可望有傳產類股、金融股與資產類股接棒輪動演出。