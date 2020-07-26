新冠將帶動流感疫苗需求增加 疫苗廠擴大供應量添成長動能

新冠肺炎疫情肆虐，儘管台灣目前控制得宜，但業界認為，年底前恐掀起第二波疫情，加上秋冬季節是流感高峰，病毒交互傳播下，不排除未來會進入大流行，預期民眾今年施打流感疫苗需求量增加，疫苗廠也擴大提供自費四價流感疫苗，總供應量較往年多出 1 倍，台廠營運具想像空間。

四價流感疫苗可分公費與自費，其中公費疫苗方面，政府總採購量約 600 萬劑，首波可施打公費疫苗的民眾，包括 6 個月以上的幼兒、60 歲以上成人及特定機構人員，施打時間會分階段進行。

自費疫苗方面，無法施打公費的民眾，將會轉往購買自費疫苗，加上今年新冠肺炎疫情延燒，施打數量可望多於往年，疫苗廠供應量從往年 20-30 萬劑，增加至 40-50 萬劑。

衛福部核准上市疫苗共有 4 家，分別為賽諾菲、葛蘭素史克、國光生 (4142-TW) 及東洋 (4105-TW)，其中，賽諾菲、葛蘭素史克為國際製造商。

東洋則首次搶進自費市場，並代理國際藥廠疫苗在台銷售，該疫苗是透過懸浮式 MDCK 細胞培養技術進行開發，與其他業者利用雞蛋胚培養的流感疫苗相比，可降低病毒變異的狀況，不過成本、售價也較高。

另外，東洋睽違 2 年重拾拓展公費疫苗市場，法人預期，在公費、自費雙軌並進下，東洋今年疫苗營收比重，可望提升至 5%、近 2 億元營收。

國光生預期，今年自費施打流感疫苗人數將超越去年，目前已生產約 2 個月需求量，預計 9 月底開始出貨，第 4 季初可全面出貨完畢，營運將明顯成長。法人估，國光生光公費疫苗生產近 390 萬劑，約挹注逾 9 億元營收，在提供公費及自費市場下，今年營運有機會虧轉盈。