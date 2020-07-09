〈東洋展望〉睽違兩年搶攻疫苗市場 估全年營收貢獻破億元

台灣東洋 (4105-TW) 新任總經理施俊良今 (9) 日表示，公司睽違兩年再度得標公費流感疫苗招標案，且今年受新冠肺炎疫情影響，國人對疫苗需求量較往年提升，今年也首度搶進自費疫苗市場，法人估，流感疫苗可望挹注上億元營收，全年營收比重可望攀升至 5%。

去年及前年因受到政策影響，如世界衛生組織 (WHO) 流感疫苗選株會議，延遲公布疫苗選株決定，全球疫苗生產供貨時程延後，加上東洋是透過代理方式，引進國外廠商疫苗來台，因此在供貨時程遞延下，無法參與前兩年的公費疫苗投標案。

今年因 WHO 提早公布疫苗選株，台灣公費疫苗招標案時程，也往前一個月至 4 月底完成，政府總採購量約 600 萬劑，其中，國光生得標比重約占整體 60%、賽諾菲占 31%、東洋則占 9%。法人估，東洋約供應 55 萬劑公費疫苗，可挹注營收 1.3 億元。

施俊良表示，東洋代理的流感疫苗，是透過懸浮式 MDCK 細胞培養技術進行開發，與目前市面上利用雞蛋胚培養的流感疫苗相比，可降低病毒變異的狀況，不過成本也較高。

此外，全球每年有 5-10% 成年人感染流感，約 300-500 萬人感染後會轉成重症，其中 65 萬例因流感導致死亡，加上今年新冠肺炎疫情蔓延，國人對疫苗需求量將較往年提升。

施俊良說，看準國人施打疫苗需求提升，今年也首度搶進自費疫苗市場，將陸續鋪貨至既有的醫院通路，同時也會銷售至子公司創益旗下的藥局、診所通路，法人預期，公費、自費雙軌並進，東洋今年疫苗營收比重，可望提升至 5%、近 2 億元營收。