〈東洋展望〉困難學名藥今年底前完成簽約 里程碑金上看500萬美元

台灣東洋 (4105-TW) 新任總經理施俊良今 (9) 日表示，公司正研發兩款新藥，分別為抗黴藥 Lipo-AB 及微球型產品 Octreotide LAR，其中，Octreotide LAR 正與國際藥廠洽談商業銷售合約細節，最快今年可完成，里程碑金上看 500 萬美元 (約新台幣 1.5 億元)。

施俊良指出，公司利基是微脂體與微脂球技術平台，目前已透過該技術研發 2 項新藥，其中，抗黴藥 Lipo-AB 原預期今年底前可取得美國藥證，但受疫情影響，取證時程往後遞延，目前得先等美國 FDA 來台查廠，後續進展才較為明朗。

Octreotide LAR 部分，東洋表示，該藥品已與國際藥廠初步簽訂商業合約，不過仍有許多細節正在協商，未來將由東洋負責新藥的研發與製造、國際藥廠則執行藥證申請及銷售，預期未來合約談定後，東洋可獲里程碑金 500 萬美元，另外，未來藥品銷售後，東洋則可分潤 40-50%。

財務長張國江表示，Lipo-AB 全球市場規模約 5.5 億元，Octreotide LAR 全球市場規模更達 15 億元，雖然目前市面上，兩款藥物還未出現競爭對手，但藥品啟動銷售後，目標美國市占要達 25-30%。

東洋共有兩座廠房，分別位於中壢與六堵，其中，中壢廠為癌症專屬針劑廠，主要是為國際大廠嬌生 (J&J) 進行藥品代工；六堵廠則斥資超過 10 億元建置微脂體、微球產線，目前主要是為日本客戶及子公司東生華 (8432-TW) 代工藥品。未來抗黴藥 Lipo-AB 及微球型產品 Octreotide LAR 上市後，也將由六堵廠進行生產。