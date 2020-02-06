壽險降低儲蓄比重+武漢疫情肆虐 美元保單具保值功能可續為主流

2020 年一來有政策上規範壽險保單要降低儲蓄比重，加上武漢肺炎疫情肆虐，投保保險要怎麼選擇？公勝保經表示，美元資產的保值功能及防禦效果更顯重要，預期美元保單可望續為今年主流。

金管會去年底發布訂定「人壽保險商品死亡給付對保單價值準備金 (保單帳戶價值) 之最低比率規範」，未來壽險保單將提高保障成分，並降低儲蓄比重，且必須符合最低死亡保障門檻比率規定，自 2020 年 7 月 1 日生效。未來在相同保費條件下，保戶可以買到更多的保額，讓保險真正回歸保障本質。

公勝保經表示，2020 年，一方面有武漢肺炎疫情蔓延影響全球股市表現，再者市場也預期年底美國總統大選後，股債將進入修正期，屆時美元資產的保值功能及防禦效果更顯重要；另外，台幣保單持續面對高避險成本侵蝕保險公司獲利，削弱保險公司推動台幣保單的意願，美元保單仍將是市場主流。

公勝保經進一步指出，加上主管機關政策上要求人壽保險必須符合最低死亡保障門檻，將有利於美元保障型商品的市場接受度繼續增溫。

雖然台灣的保險滲透度世界第一，但根據壽險公會統計資料顯示，國人平均死亡保障額度不到 60 萬元，有鑑於此，公勝保經一直致力於推動保障型商品，2019 年與台灣人壽聯手，共同推動分期繳保障型美元保單「美利勝」，2020 年更瞄準廣大家庭保障與資產傳承市場商機，乘勝追擊推出「美傳勝」。

公勝保經戰略長李正偉表示，國人壽險保障不足問題沉痾已久，保障型商品一直有它的市場商機，只要能設計出多元特色，讓保障成分更加值的商品就能吸引保戶目光。以「美傳勝」為例，就有四大優勢主軸：「分期繳」、「高保障槓桿」、「美元計價」與「保險金給付選擇權」，但將繳費年期從 2 年拉長到 6 年，讓保戶規劃更充足的保額，真正滿足保障的需求；並在繳費期間提供 1~6 級失能豁免保險費，免除不幸發生失能後的後顧之憂。