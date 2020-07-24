人民幣貶不停 人民幣保單前5月買氣大衰近8成

據金管會最新統計，截至今 (2020) 年 5 月底止，外幣保單新契約保費收入新台幣 1950.91 億元，年減 21%，其中，因為人民幣兌新台幣匯率貶值，人民幣保單買氣大降，新契約保費收入較去年同期大幅衰退近 8 成。

截至 5 月底止，外幣保單新契約保費收入約新台幣 1950.91 億元，較去年同期衰退 21%。其中，投資型保單新契約保費收入約 511.19 億元，年減 30%；傳統型保單則為 1439.72 億元，年減 17%。

進一步觀察各幣別保單銷售狀況，美元保單新契約保費收入約 61.75 億美元，較去年同期衰退 10%。澳幣保單新契約保費收入約 2.66 億澳元，年減 45%；而人民幣保單衰退最重，新契約保費收入僅人民幣 6.11 億元，較去年同期大幅衰退高達 77%。

壽險業者表示，今年初肺炎疫情升溫，衝擊股債市，業者為了反映市場利率及成本，多次調降宣告利率，加上高宣告利率的利變壽險陸續停售，持續重挫外幣保單買氣。

而人民幣保單部分，更因全球市場波動造成人民幣兌新台幣匯率貶值，今年以來，人民幣貶值 1.31%，且人民幣定存利率也持續下滑，人民幣一年期定存利率最高不到 1.5%，在在都造成人民幣保單買氣持續低落。