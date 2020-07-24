市場傳特斯拉未來2新車型 馬斯克：這是個合理的假設

自去年特斯拉 (TSLA-US) 發表電動皮卡車 Cybertruck 後，執行長馬斯克 (Elon Musk) 便表示未來將會有一段時間不會推出新車，然而今年特斯拉新產品的傳聞甚囂塵上，馬斯克週四 (24 日) 表示，未來新車時程包含了緊湊型與箱型車 2 車型，不過現階段仍先以 Model 3 與 Model Y 這幾款車系為主。

去年發表 Cybertruck 後，特斯拉便諭示短期將不會推出新車款，然而年初時馬斯克便曾表示將會於中國設計並推出緊湊型電動車，更公布了車款草圖；此外，特斯拉更於今年曾於官網發布其正與旗下 Boring Company 合作開發 12 人座的大型廂型電動車，使市場議論紛紛緊湊型與廂型車是否為未來的新車款目標。

對此，馬斯克於美國時間周四 (24 日) 特斯拉法說會上表示，市場傳言特斯拉將推出緊湊型電動車與大型箱型電動車的假設是個合理的假設，也間接承認了這樣的新品將於未來推出。

然而，馬斯克表示，Model 3 與 Model Y 正要步上軌道，企業的出貨也正要穩定，這幾款已量產的車款還有一段路要走，因此這些車款仍是現階段最主要的目標。

對此，科技網站 electrek 分析到，緊湊型車款目前特斯拉已公開接受設計方案，不過此前公布的大型貨車 SEMI、跑車系列 Roadster 與皮卡 Cyber​​truck 都還未安頓完畢。

據特斯拉表示，Roadster 系列與 SEMI 將會於今年下半年釋出更多資訊，而 Cyber​​truck 預計於 2021 年下半年正式販售，市場也預估跑車系列 Roadster 則可能與 Cyber​​truck 共同推出。對此 electrek 表示，如此一來特斯拉於 2022 至 2023 年發布緊湊型與廂型車也相對合理，也符合了特斯拉先前所說的一段時間不會發布新品的論調。