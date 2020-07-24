〈美股早盤〉科技股拖累美股早盤小跌！金價攻破1900美元、台積電ADR大漲逾10%

美股主要科技大廠股價於週四 (23 日) 表現疲軟，拖累整體大盤指數走低，週五 (24 日) 開盤科技類股持續下跌，微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 及蘋果 (AAPL-US) 等公司股價分別下跌 1.50%、2.06%、及 2.59%，英特爾由於 Q2 財報表現不佳，開盤下跌 14.32%，那斯達克下跌 151.42 點。

此外，美國疫情仍不見好轉跡象，而近日來美中衝突升溫，可能會再度打擊已經受疫情摧殘的美國經濟，更可能危及美國與中國好不容易簽訂的貿易協議。受到各項利空因素的影響，美股於週五 (24 日) 延續昨日的跌勢，道瓊指數於開盤下跌超過 100 點。台積電 ADR 上漲 10.36%。

美國解封計畫

在美國總統川普反覆呼籲學校秋季開放之後，全美各地正評估是否讓孩童重返校園，美國疾病預防控制中心 (CDC) 週四 (23 日) 發布重新開放學校的指南，並表示兒童不容易受到新冠病毒的侵害。

美中關係進展

中國外交部表示，7 月 21 日，美方單方面挑起事端，突然要求中方關閉駐休士頓總領事館，嚴重破壞中美關係，因此，外交部週五 (24 日) 通知美國駐華使館，中方決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，並對該總領事館停止一切業務和活動提出具體要求。

美國總統川普週四 (23 日) 再次控訴中國傳播 COVID-19 病毒，導致經濟崩盤，更直呼美中貿易協議對他而言意義不大。

截至台北時間週五 (24 日)22 時許：

道瓊指數下跌 141.94 點或 -0.53%，暫報 26510.39 點

那斯達克下跌 151.42 點或 -1.45%，暫報 10310.00 點

標普 500 下跌 20.46 點或 -0.63%，暫報 3215.20 點

費半下跌 47.34 點或 -2.37%，暫報 2021.76 點

台積電 ADR 上漲 10.36% 至每股 74.30 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.571%

紐約輕原油上漲 0.71% 至每桶 41.36 美元

布蘭特原油上漲 0.51% 至每桶 43.53 美元

黃金上漲 0.75% 至每盎司 1904.10 美元

美元指數下跌 0.12 % 至 94.535 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

美國運通早盤下跌 1.71%，達 95.02 美元。

信用卡發行商美國運通於週五 (24 日) 美股盤前公布 2020 財年第二季財報，由於新冠疫情引發美國大規模的失業潮，為了降低呆帳風險，美國運通於 Q2 提列了 6.28 億美元的備抵呆帳，導致獲利大幅下跌 85%。

美國運通 Q2 扣除利息費用的營收報 76.7 億美元，較去年同期下滑 29.2%，稅後淨利則由去年同期的 17.6 億美元，下滑至 2.57 億美元，每股盈餘由 2.07 美元下降至 0.29 美元。美國運通信用卡客戶於 Q2 的總消費金額，下滑了 34.2% 至 2051 億美元，海外市場及美國國內市場分別下滑 25% 及 18%。

威訊早盤上漲 0.68%，達 56.23 美元。

美國電信龍頭威訊週五 (24 日) 公布 2020 財年第二季財報，由於居家隔離措施促使遠端辦公及線上學習的需求大增，帶動威訊電話及網路服務業績大幅增長，營收及獲利雙雙優於市場預期。

威訊 Q2 營收較去年同期下滑 5.1%，報 304 億美元，但仍高於市場預估值 299.3 億美元，稅後淨利則由去年同期的 39 億美元，上升至 47 億美元，每股盈餘為 1.13 美元，優於去年同期的 0.95 美元。調整後每股盈餘報 1.18 美元，高於市場預估值 1.15 美元。

英特爾早盤下跌 14.32%，達 51.76 美元。

英特爾週四 (24 日) 公布第二季獲利優於預期，但毛利率下降至 11 年最低點，且公司宣布將推遲下一代晶片的上市時間。英特爾第二季營收較去年同期增長 20%，但較上一季年增率 23% 下降。客戶運算事業群營收年增 7% 至 95 億美元，數據中心事業群營收則是年增 43% 至 71.2 億美元。

Q2 財報關鍵數據 vs. 分析師預期

EPS：調整後 1.23 美元 vs. 1.11 美元

營收：197.3 億美元 vs. 185.5 億美元

毛利率：自去年同期的 59.8% 下降至 53.3%，且低於先前預期的 56%。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

Truist/SunTrust Advisory 策略師 Keith Lerner 表示，市場對於另一波科技泡沫化的疑慮逐漸增加，此外，由於目前美股前五大公司的權重佔了 S&P 500 指數的 22%，因此，集中風險也持續上升。

Lerner 指出，這些公司的絕對估值呈上升趨勢，但仍低於 1990 年代後期科技泡沫化時期的一半。雖然這些公司對於增加美股的現金流量及獲利有所貢獻，但是，當少部份公司的影響力上升時，對於整體股市而言將會造成風險。

週四 (23 日) 所公布的初領失業金人數高於預期，E-Trade 的董事經理 Mike Loewengart 表示，表現不佳的就業數據提醒了投資人，距離新冠疫情結束還有很長一段距離，雖然市場仍在期待新一輪的刺激政策，但經濟重啟速度放緩、以及重新實施的封鎖措施，皆對投資人信心造成衝擊。