〈財報〉英特爾Q2毛利率11年來最低 7奈米製程晶片難產 盤後重挫10%

英特爾 (INTC-US) 週四公布第二季獲利優於預期，但毛利率下降至 11 年最低點，並推遲下一代晶片上市時間，盤後重挫 10%。
Q2 財報關鍵數據 vs. 分析師預期 (Refinitiv 調查共識)
Q3 財測關鍵數據 vs. 分析師預期 (Refinitiv 調查共識)
全年新預期（上一季沒有發布） vs. 分析師預期 (Refinitiv 調查共識)
1 月時英特爾發布的全年預期為調整後 EPS 5 美元、營收 735 億美元。
為了追上同業 AMD (AMD-US)，英特爾採用 7 奈米微型晶體管以求更高性能，但週四發布第二季財報的同時，也宣布推遲該晶片上市時間，因為英特爾發現其 7 奈米製程上的一個問題，導致良率低迷。
去年英特爾高層表示，2021 年將推出 7 奈米晶片，此前英特爾也推遲了 10 奈米產品，現在英特爾加速生產 10 奈品晶片以因應需求。
「公司 7 奈米 CPU 產品的時間表較先前的預期大約偏移 6 個月，主要原因是 7 奈米製程的良率，根據最近的數據，大概較內部目標落後 12 個月。」
英特爾執行長 Bob Swan 在週四電話會議上表示，現在計畫首批 7 奈米晶片在 2022 年底或 2023 年初出貨。
英特爾推遲可與 AMD 競爭的產品後，AMD 盤後股價應聲大漲 8%。
英特爾遇到供應問題，導致無法推出具有競爭力的晶片，而這轉而影響到設備廠，例如戴爾 (DELL-US) 和惠普 (HPQ-US)。
Q2 各部門營收
英特爾第二季營收較去年同期增長 20%，但較上一季年增率 23% 下降。
客戶運算事業群 (Client Computing Group, CCG)
營收年增 7% 至 95 億美元，高於分析師預期共識的 91 億美元 (FactSet 調查)。該部門專門生產 PC 晶片，為英特爾最大部門。
調研機構 Gartner 估計，在歷經前季因疫情而 PC 出貨量萎縮後，第二季 PC 出貨量重返年度成長。
數據中心事業群 (Data Center Group)
營收年增 43% 至 71.2 億美元，高於分析師預期共識的 66.1 億美元 (FactSet 調查)。該部門專門生產雲端供應商和伺服器製造商使用的晶片。
不變性記憶體解決方案事業群 (Non-Volatile Memory Solutions Group)