〈財報〉英特爾Q2毛利率11年來最低 7奈米製程晶片難產 盤後重挫10%

英特爾 (INTC-US) 週四公布第二季獲利優於預期，但毛利率下降至 11 年最低點，並推遲下一代晶片上市時間，盤後重挫 10%。

Q2 財報關鍵數據 vs. 分析師預期 (Refinitiv 調查共識)

EPS：調整後 1.23 美元 vs. 1.11 美元

營收：197.3 億美元 vs. 185.5 億美元

毛利率：自去年同期的 59.8% 下降至 53.3%，且低於先前預期的 56%。

Q3 財測關鍵數據 vs. 分析師預期 (Refinitiv 調查共識)

EPS：調整後 1.10 美元 vs. 1.14 美元

營收：182 億美元 vs. 179 億美元

全年新預期（上一季沒有發布） vs. 分析師預期 (Refinitiv 調查共識)

EPS：調整後 4.85 美元 vs. 調整後 4.81 美元

營收：750 億美元 (隱含成長率 4%) vs. 738.6 億美元

1 月時英特爾發布的全年預期為調整後 EPS 5 美元、營收 735 億美元。

為了追上同業 AMD (AMD-US)，英特爾採用 7 奈米微型晶體管以求更高性能，但週四發布第二季財報的同時，也宣布推遲該晶片上市時間，因為英特爾發現其 7 奈米製程上的一個問題，導致良率低迷。

去年英特爾高層表示，2021 年將推出 7 奈米晶片，此前英特爾也推遲了 10 奈米產品，現在英特爾加速生產 10 奈品晶片以因應需求。

「公司 7 奈米 CPU 產品的時間表較先前的預期大約偏移 6 個月，主要原因是 7 奈米製程的良率，根據最近的數據，大概較內部目標落後 12 個月。」

英特爾執行長 Bob Swan 在週四電話會議上表示，現在計畫首批 7 奈米晶片在 2022 年底或 2023 年初出貨。

英特爾推遲可與 AMD 競爭的產品後，AMD 盤後股價應聲大漲 8%。

英特爾遇到供應問題，導致無法推出具有競爭力的晶片，而這轉而影響到設備廠，例如戴爾 (DELL-US) 和惠普 (HPQ-US)。

Q2 各部門營收

英特爾第二季營收較去年同期增長 20%，但較上一季年增率 23% 下降。

客戶運算事業群 (Client Computing Group, CCG)

營收年增 7% 至 95 億美元，高於分析師預期共識的 91 億美元 (FactSet 調查)。該部門專門生產 PC 晶片，為英特爾最大部門。

調研機構 Gartner 估計，在歷經前季因疫情而 PC 出貨量萎縮後，第二季 PC 出貨量重返年度成長。

數據中心事業群 (Data Center Group)

營收年增 43% 至 71.2 億美元，高於分析師預期共識的 66.1 億美元 (FactSet 調查)。該部門專門生產雲端供應商和伺服器製造商使用的晶片。

不變性記憶體解決方案事業群 (Non-Volatile Memory Solutions Group)

營收年增 76% 至 16.6 億美元，高於分析師預期共識的 12.9 億美元 (FactSet 調查)

