機車免徵貨物稅 嘉惠首購族？ 財政部：會討論研究

對於機車貨物稅存廢問題再度引發討論，財政部次長李慶華今 (24) 日指出，目前修法仍傾向鼓勵民眾汰舊換新，給予貨物稅減免優惠，至於業者提出的免徵或調降貨物稅方案，財政部會廣納各方意見後與相關部會討論研究。

汽機車汰舊換新減徵貨物稅方案即將在明 (2021) 年元月落日，財政部本 (7) 月初預告，擬將優惠再延長 5 年，也就是到 2026 年元月止，維持機車減徵 4000 元、汽車 5 萬元額度，目標力拚下會期三讀過關。

不過，日前業者抨擊，機車課徵 17% 貨物稅是造成車價過高的主因，主張機車應免徵貨物稅，才能降低民眾購車負擔，並讓首購族也享有購車優惠才公平合理，財政部對此回應，針對機車首購族有資格上的認定問題，強調會蒐集各方意見後進行評估討論。

至於汽機車汰舊換新的貨物稅減徵，李慶華則說，目前燃油機車汰舊換新每輛新車最高可減徵 4000 元貨物稅，如以占比高達 8 成以上，排氣量 50cc 以上、125cc 以下機車計算，每輛機車貨物稅稅額平均約 6649 元，減徵稅額占平均每輛應納稅額約 6 成，實施近 5 年來已經有效降低民眾購車負擔，並提升民眾換車意願。

李慶華進一步指出，機車汰舊換新貨物稅減徵方案上路後，統計 2016 年 1 月 7 日到今年 6 月 30 日，共核退 177 萬輛，占整體機車比重約 13%，減徵稅額約 71 億元。

李慶華說，截至去年底止還有 668 萬輛機車車齡超過 10 年以上，而在實施機車汰舊換新減徵貨物稅後，車齡 10 年以上的老舊機車占比已從 2016 年的 51.4% 下降，截至去年比重已降至 47.8%。

對於業者提出的機車免徵貨物稅，以嘉惠機車首購族，李慶華對此強調，財政部將持續蒐集業者與民眾的意見，並與產業主管機關經濟部、行政院環境保護署及交通部討論研議。