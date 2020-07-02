老舊汽機車貨物稅減徵明年元月到期 財部預告修法拚下會期三讀

老舊汽機車汰舊換新貨物稅減徵退還法案將在明年元月到期，財政部今 (2) 日預告修正《貨物稅條例》，預計將再延長 5 年到 2026 年 1 月 7 日，法案修正預告到 8 月底止，待行政院核定後將送立法院審議，目標力拚下會期三讀通過。

為鼓勵民眾汰換老舊汽機車，財政部祭出貨物稅減徵退還租稅優惠，只要是出場使用 6 年以上的老舊汽車、機車使用滿 4 年以上，車主若選擇汰換新車，每輛汽車最高可獲得補助 5 萬元、機車最高可補助 4000 元，相關租稅優惠將在明 (2021) 年 1 月 7 日到期，財政部研議再延長 5 年。

值得注意的是，最新預告的修正案也增加但書，如果汽車應徵稅額未滿 5 萬元、機車應徵稅額不到 4000 元，則新車輛的減徵稅額則以應徵稅額為限。

而基於租稅公平原則，避免貨物還沒出工廠就已有使用事實，財政部也預告在《貨物稅條例》第 2 條增加「視同出廠」條款，也就是當應稅貨物雖還沒離開工廠，但已移轉他人使用，已有使用或消費等情形，將在移轉使用時課徵貨物稅。

根據財政部統計，截至 5 月底止，共有 64.4 萬輛汽車申請減徵貨物稅退還，退稅金額共 320.8 億元；機車共有 172 萬輛申請，退稅金額共 68.8 億元。