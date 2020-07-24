台積孤掌難鳴 台股上沖下洗摜破5日線 跌109點收12304點

美股周四因就業數據不如預期全面收黑，亞股普遍走跌，台股今 (24) 日在台積電創高帶動下，早盤一度衝破 12500 點，再寫 30 年新高，不過，午盤賣壓逐漸出籠，指數翻黑摜破 5 日線，退守 12300 點關卡，高低震盪超過 230 點，終場下跌 109 點或 0.88%，收在 12304 點，成交值放大至 2645.47 億元，但周線仍連 6 紅。

台積電持續獲買盤青睞，早盤強勢上漲逾 2%，最高來到 395 元，股價、市值續寫新猷，終場收在 386 元，漲幅 1.2%；鴻海、大立光震盪下挫約 2%；其他權值股同步走軟，和泰車、台達電、日月光投控、廣達、華碩等下跌 2-3%；聯發科尾盤翻黑；聯電則力守在平盤之上。

高價股祥碩登上股后一天後，今日股價大跌近 5%，收在 1720 元，矽力 - KY 同步下跌，但終場收在 1735 元，重新奪回股后寶座。IC 設計股普遍漲多拉回，系微、金麗科跌逾半根停板，瑞昱、聯詠、力旺、創意、義隆、原相、致新等個股也都下跌 2-4%。

盤面上幾乎全盤盡墨，僅剩半導體維持上漲格局，光電為盤面最弱勢族群，鏡頭廠玉晶光持續受利空衝擊，今日重挫逾 7%；友達、群創賣壓沉重，下跌近半根停板；台表科、牧德、錸德、億光、鼎元、晶電、中光電、立碁及華宏等多檔跌幅也相當重。