新冠確診人數上升 美經濟強勢受重創 美元命懸一線

由於美國新冠病毒確診人數激增，加上國外經濟前景改善，導致近幾週美元穩定下跌的走勢益發加速。

美元 ICE 指數今年迄今走勢

美元兌一籃子貨幣的匯率已自今年高點下降 8%，接近 2018 年以來的最低水準，美元期貨市場的美元空單飆升到 2 年多來最高水準。

紐約 TD 證券高級貨幣策略師 Mazen Issa 表示，「美元現在就是被一根線吊著，這點上，美元疲軟的觀念已經根深蒂固。」

一系列因素正在推動美元貶值。多年來，市場預期美國經濟表現勝過其他經濟體，使得美元傲視群雄，但這種經濟表現的差距預計將會加速縮小。

歐盟領袖本週稍早通過了一項大規模刺激計劃，且歐洲在防疫方面取得了很大的成功，與此同時，美國疫情反覆，新增確診人數飆升，令美國經濟快速反轉的希望幻滅。

法國興業銀行 (SociétéGénérale) 分析師預計，明年美國和歐洲的實際 GDP 成長將受重挫，但歐盟 2022 年預計反彈成長 5.2%，高於美國同年反彈成長 2.5% 的預估值。歐元自今年低點已經反彈了 9%。

倫敦千禧全球投資公司投資長 Richard Benson 表示，「關於新冠疫情，投資者不懂美國在做什麼，這大大的拖累了美元。」他的公司在 5 月起開始看空美元並看漲歐元。

與此同時，美國 Fed 已表示打算維持利率在歷史低位，縮小美國與歐洲之間的殖利率利差，這些利差就是多年來推高美元的動力之一。

美國殖利率下降也提高了黃金等資產的投資吸引力，今年迄今黃金漲幅達 23%。

殖利率向來較高的新興市場也吸引了市場買氣，讓 MSCI 新興市場貨幣指數自低點上升了 4.5%。

TD Securities 的 Issa 表示，「全球還有防疫工作做得比美國好的地方，那些地區可能很快就能看到成長。」

美銀 FICC 全球首席技術策略師 Paul Ciana 表示，本月初美元下跌引發了「死亡交叉」的技術形態，即 50 日 MA 跌破 200 日 MA 時就會出現此種情況。

Paul Ciana 提出，自 1980 年以來，美元在 9 次出現死亡交叉後，就有 8 次出現長期跌勢。

然而，並非所有人都認為美元將長期走疲。BNP 資產管理公司貨幣部門主管 Momtchil Pojarliev 表示，市場對歐洲新冠防疫工作太過樂觀了。

然而，他也削減了看漲美元的賭注。「我不想跟趨勢對著槓。」Paul Ciana 說。