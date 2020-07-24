財報一出 科技股關美肌！分析師：蘋果恐怕是下一個

隨著科技業財報季開跑，市場上一些熱門科技股正顯露出降溫的跡象，投資人擔心，蘋果 (AAPL-US) 可能是下一個股價失色的重量級科技股。

今年迄今股價飆漲 51% 的 Netflix (NFLX-US) 6 月止的季度表現出色，但該公司預警本季訂閱人數成長將放緩且低於投資者預期，不似前 2 季井噴式的訂閱成長。

微軟 (MSFT-US) 的季度表現出色，營收獲利均優於預期，但利潤卻下降一些，且 Azure 雲端業務的成長降速，雖然週四股價收低 4% 以上，但今年迄今仍有 28% 漲幅。

蘋果今年迄今上漲了 33%，漲幅與這些科技股相仿，最近幾週，華爾街分析師紛紛上調預估和目標價，市場仍聚焦今秋要推出的新 iPhone，但蘋果不會在財報上討論這塊，究竟能否躍過華爾街天高一般的預期，恐將是蘋果大難關。

高盛分析師 Rod Hall 在研究報告中提出警告，蘋果近期的股價表現和其現行的交易水準恐怕都無法持續下去，他建議投資者避開蘋果。

Hall 認為，下週的主要焦點將是蘋果是否提供 9 月一季的財測，但有鑑於疫情的不確定性，以及秋季 iPhone 發布會的時間表也不明確，所以他認為蘋果不會提供財測。

「我們持續假設蘋果會在 9 月下旬準時推出 iPhone。我們很清楚供應商和媒體的臆測可能會與事實相反，但我們經驗以及蘋果強大的供應鏈影響力意味著，他們很有可能在執行面會出現驚喜。」但他估計，如果蘋果新 iPhone 推遲一個月出現，就可能讓 12 月一季的營收減少 7%、獲利減少 6%。

針對 2021 年 9 月止的全年度，Hall 的 EPS 估值較華爾街預期共識低了 16%，因為他預期產品單位銷售和銷售均價都會令人失望，且服務營收成長將放緩。「我們預期 2020 年晚期的產品需求就會開始支持我們的觀點，因為 2021 年初期開始就會出現銷售均價疲弱的趨勢。」

他將蘋果的目標價自 263 美元上修至 299 美元，但仍維持賣出評級。

蘋果週四下跌 4.55%，收 371.38 美元，該公司將於 30 日公布 2020 會計年度第三季財報。該季始於 3 月 29 日，正好是世界衛生組織 (WHO) 宣布新冠肺炎全球大流行的兩周後。