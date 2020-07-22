蘋果供應商遭美列入黑名單 恐加速中美兩國脫鉤

美國當局在日前發布新版實體名單，有 11 家中國企業被列入名單當中，主因是這些企業協助中國進行鎮壓並侵犯人權，其中也包含蘋果 (AAPL-US) 的主要供應商中國觸控面板公司「歐菲光集團」(O-Film) 南昌子公司，市場分析，此舉恐動搖消費電子產品供應鏈，並加速中美脫鉤。

O-Film 是消費電子和汽車供應鏈中的後起之秀，O-Film 主要生產相機、光學鏡片、觸控模組、VR 與自動車元件等，為包括微軟、惠普、戴爾、亞馬遜和蘋果在內的眾多美國企業供應產品。此外，三星電子、華為、Oppo 和索尼也是該公司客戶。

市場觀察家認為，美國政府的最新舉動可能會嚴重影響美國企業對供應商的選擇，從長遠來看，甚至可能會改變全球科技業供應鏈的競爭格局。

台灣經濟研究院分析師邱昰芳在接受採訪時就表示：「美國的舉動重申的是，從長遠來看，美國企業應減少與中國企業的接觸。科技公司若是要繼續與被美國政府列入黑名單的公司建立業務關係，就要自己權衡風險。」

蘋果發言人對此表示：「蘋果致力於確保我們供應鏈中的每個人都能得到應有的尊嚴和尊重。當我們在今年初得知相關的指控時，我們立即採取了進一步行動，對我們的供應商進行詳細調查。不過我們沒有發現蘋果生產線上有任何強迫勞動的證據，我們也將持續進行監管。」

此外，發言人也表示：「“我們與 O-Film 合作已經有幾年了，並且定期都會對該公司設施進行詳細的審查。」

廣發證券 (GF Securities) 分析師 Jeff Pu 表示：「多年來，O-Film 已成為蘋果至關重要的相機模組供應商。但是，儘管 O-Film 可以向蘋果強調該公司的生產線不涉及任何強迫勞動，但被美國列入貿易黑名單仍可能影響與蘋果等美國企業客戶的未來業務往來，以及未來的訂單表現。」