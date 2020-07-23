台股首家室內設計公司IPO 匯僑設計8月掛牌 台積電也是客戶

專業商用、商務室內裝修設計公司匯僑設計 (6754-TW) 成立逾 40 年，預計 8 月下旬掛牌上市，將成為台股首家上市的室內設計業者，包括 Tesla 台灣總部、台積電 (2330-TW) 與旺宏 (2337-TW) 等都是客戶。

匯僑設計股本 6 億元，提供品牌規劃、室內空間設計、工程發包及傢俱生產的整合型服務，包括公司客戶包括國際精品同業、購物中心、飯店、機場、企業與公共空間經營者，著名作品包含台北 101、LVMH、Gucci、Dior、Cartier、Bvlgari 在中、港、台的精品零售店、Apple(美) 與星巴克上海旗艦店、台南晶英酒店、Maserati 展示中心、Tesla(美) 台灣總部、鼎新台中軟體營運總部、鼎捷上海總部、台積電與旺宏電子展廳及廠辦等。

匯僑設計 2019 年營收為 42.2 億元，稅後純益為 2.05 億元，每股純益 3.67 元，主辦證券承銷商為凱基證券。2020 年上半年營收為 15.39 億元，年減 14.13%。

匯僑設計成立於 1977 年，業務範圍涵蓋精品零售店面、高星級飯店、購物中心、商務空間等領域，業務區域也從台灣地區延伸至中國大陸、港澳、亞太地區、歐洲、北美國家等地區，逐步將業務拓展邁向全球化。

今年雖因新冠肺炎疫情肆虐全球對各國經濟造成重創，但匯僑設計表示，在嚴謹的防控措施下，積極全面復工復產，今年上半年度營運及獲利受疫情影響不大，未來除高端精品零售產業隨疫情趨緩將逐步復甦外，分散製造、分散市場及分散辦公成為新趨勢，將帶動商辦裝修需求增加，另都更危老改建政策推動及高齡化社會常照和醫療健康相關產業發展等，也為裝修市場提供新的成長動能。

匯僑設計今天興櫃的收盤價報 48.8 元。