救救IPO！金管會擬2個月內推IPO特別條款

受疫情衝擊，上市櫃今 (2020) 年 IPO 目標 52 家恐難達標，為此，為了減緩疫情對企業上市櫃掛牌衝擊，金管會今 (16) 日表示，將於兩個月內提出「IPO 特別條款」，包括從寬認定 10 月以後申請 IPO 的企業，可從半年報改為檢視最近一期 7-9 月的季報，以及重新檢討外國企業來台 IPO 條件。

證交所與櫃買中心今年設定的 IPO 目標總計為 52 家，但據金管會證期局統計，到目前為止，IPO 掛牌的企業只有 9 家，另有 5 家正在審查中，尤其，上半年受到疫情衝擊，今年 IPO 新增家數的目標恐難達標。

依照現行規定，企業申請 IPO 時，要準備至少 3 年的財報，不過興櫃的財報是半年報與年報，因此若在今年 10 月申請上櫃，就要提供今年 1-6 月的財報來檢視。

但今年很多產業受到疫情影響，導致獲利大幅衰退，但有些公司體質不錯，卻因疫情關係，IPO 申請件恐被駁回，因此為減緩疫情對企業 IPO 掛牌的衝擊，金管會已請證交所和櫃買中心考量遇到特殊狀況時，研議是否可以提出「IPO 特別條款」以放寬規定。

證期局表示，這次放寬的初步規劃，研議改為檢視近一期季報 (今年 7-9 月，而不用提供半年報，且 10 月後送件的企業都可豁免適用；此外，券商公會先前有反映，現行外國企業上市櫃條件之一是近一個會計年度的稅前淨利必須達新台幣 1.2 億元且無累積虧損，券商公會也希望重新檢討外國企業來台 IPO 條件。