半導體需求旺 Q2工業生產指數年增4.39% 創歷年同期新高

經濟部統計處今 (23) 日公布 6 月工業生產指數，受惠半導體高階製程需求強勁、遠距商機延續，傳統產業也因國際原物料價格回穩，減幅收斂，帶動工業、製造業生產指數均創歷年同月新高，累計第 2 季工業生產指數達 110.95，季增 2.69%、年增 4.39%，製造業生產指數達 111.47，季增 2.09%、年增 4.83%，均創歷年同期新高，也是連四季正成長。

統計 6 月工業生產指數達 114.47，月增 3.72%、年增 7.34%，6 月製造業生產指數達 114.62，月增 3.63%、年增 7.81%，均為連五月正成長，累計今年上半年工業生產指數達 109.5，年增 6.68%，製造業生產指數為 110.33，年增 7.17%。

從行業別分析，積體電路業仍是最大成長動能，受惠 5G 布建加速、高效能運算、遠距設備熱銷挹注需求，帶動晶圓代工需求，6 月年增幅仍達 35.24%，為連續 8 個月雙位數成長，電子零組件業也年增 23.82%，也是連續 7 個月雙位數正成長。

液晶面板及其組件業也受電視、IT 面板需求增加，年增 7.63%。電腦電子產品及光學製品業則受惠國內產能擴增，加上可攜式電腦、伺服器、網通設備、電腦設備零件需求帶動，年增 19.42%。

傳統產業則因國際原物料價格止跌回穩，激勵部分買氣回籠，但疫情仍衝擊市場需求，其中石油及煤製品業、紡織業、汽車及其零件業仍呈雙位數衰退，分別年減 22.95%、21.46% 及 19.45%，金屬製品業、機械設備業、化學原材料業及基本金屬業也分別年減 6.97%、5.23%、3.10% 及 2.58%。

展望未來，經濟部統計處副處長王淑娟表示，下半年將進入傳統生產旺季，消費性電子新品陸續推出，加上 5G、高效能運算、物聯網應用、遠端服務設備需求，可望帶動資訊電子產業保持成長，而國際油價、鋼價緩步上揚，也有助傳統產業需求回溫，但仍要觀察全球疫情變化。

經濟部統計處預估 7 月製造業生產指數月增幅將達 -1.5 到 2.5%、年增幅則估 -0.5% 到 3.6%。