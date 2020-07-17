經濟部再通過八家中小企業 擴大投資台灣47億元

經濟部投資台灣事務所今 (17) 日再通過 8 家中小企業擴大投資 47 億元，包括華漢冷凍食品、亞喬、友荃、業信、逢興生物科技、兆山辰精密、威怡科技、建鑫鑄造等，在台灣設立新廠，引入自動化設備等，累計投資台灣 3 大方案已有 565 家企業，投資逾 1 兆 578 億元。

經濟部表示，華漢冷凍經營農畜、水產產品買賣等肉品代工處理與倉儲運輸服務，因應產業鏈對肉品加工需求、拓展生醫產業，預計投資逾 27 億元，在新北五股工業區興建低溫冷藏冷凍庫、分層分區加工廠與包裝廠，導入智慧與自動化倉儲系統。

而亞喬企業、友荃科技也將分別投資 7、8 億元，在台灣擴建新廠，並導入智慧化製程設備，而亞喬主要提供金屬材料加工服務，主要產品有鍍鋁鋅烤漆鋼板、鍍鋅烤漆鋼板等金屬材料與加工品，友荃則以綠能起家，近年深耕氫能應用，並跨界布局醫療照護與美容產業。

混凝土製造業信因應循環經濟、環保趨勢，計畫斥資 3 億元在台中龍井興建新廠，並逐步將混泥土中具有爐石、飛灰粉替代水泥粉，將廢棄物轉為再生資源。

另一方面，逢興生物科技、兆山辰精密、威怡科技、建鑫鑄造則將分別投資 2 億元，在台擴廠導入自動化生產，其中，逢興生物科技是台灣率先將保健食品食品化，推出果凍劑型的保健食品廠，而威怡科技則專注各類鍛造模具與成品，終端客戶涵蓋 KYMCO、TOSHIBA、BMW、gogoro 等大廠。