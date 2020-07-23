政院拍板紓困振興特別預算追加2100億元 經部編列1376億元最多

行政院會今 (23) 日拍板通過紓困振興特別預算第 2 次追加預算案，共計編列 2100 億元，全數舉債支應，其中，經濟部編列 1376 億元最多，占比約 65%，主要提供企業融資信保、持續受疫情衝擊產業的薪資及營運資金補貼。

主計總處公務預算處長張惟明表示，依據特別條例第 11 條規定，得視疫情狀況，以不超過原預算額度 2100 億元內再編列特別預算，並以舉借債務支應，所需經費核算期間由原來的今年 1 月至 12 月延長至明年 6 月。

張惟明說明，第 2 次追加預算案以經濟部編列 1376 億元為大宗，其中，企業貸款融資保證等不敷數 450 億元；發放振興三倍券等不敷數 382 億元。

此外，經濟部針對貿易服務業、會展產業、製造業與相關技術服務業等，提供員工薪資及營運資金補貼，總計編列 378 億元；營業用電補貼則不敷數 140 億元；廠商研發補助及輔導等不敷數 25 億元。

預算第二高的衛福部，第 2 波追加編列 374 億元，主要為疫苗研發及採購 136 億元、防疫績效獎勵金及防疫補償金 120 億元、因應疫情變化相關防治 53 億元、防疫物資及藥品徵用等 46 億元。

交通部編列預算 98 億元，包括觀光產業員工薪資及營運資金補貼 68 億元；航空業與機場業者降落費、使用費及權利金補貼 20 億元。

勞動部編列 47 億元，其中，勞工生活補貼等不敷數 39 億元；勞工紓困貸款利息補貼等不敷數 8 億元。

農委會編列 191 億元，其中，農漁民生活補貼等不敷數 184 億元。其他機關如教育部、內政部等，第 2 次追加特別預算案合計編列 14 億元。

行政院會通過紓困振興特別預算第 2 次追加預算案後，將送立法院審議，張惟明強調，在全球疫情仍艱困時期，政府仍須顧產業、撐廠商、守就業，期盼朝野共同支持本次追加預算，協助產業度過難關。