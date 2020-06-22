澳洲央行：預計低利率將持續數年 澳幣走弱有利經濟

澳洲央行總裁 Philip Lowe 週一 (22 日) 表示，受疫情影響，創紀錄的低利率可能還會持續多年，此外，他希望較低的澳幣匯率，有助於刺激經濟發展。

澳洲央行現階段已經將利率下調至歷史新低的 0.25%，並購買超過 500 億澳幣的州政府債券，還向商業銀行提供 900 億澳幣的信貸額度，以供中小企業放貸，這些措施都是為了穩定經濟。

Lowe 指出，低利率還會持續數年期間，但目前並沒有改變貨幣政策框架的必要。

過去一段期間，澳幣兌美元匯率由低點約 55 美分，已升至 68.5 美分，並短暫站上 70 美分上方。Lowe 表示，這主要是因為澳洲在因對新冠肺炎 (COVID-19) 疫情上處理得當，大宗商品價格強勁。

他認為，基於此，很難說澳幣的價格被高估，但他仍希望澳幣匯率可以再弱一些，這會幫助澳洲經濟復甦。他表示，匯率較低之下，澳洲失業率會再低，而通膨率會上升至更接近目標。

Lowe 今年年初曾預估，澳洲失業率上升，恐怕會讓澳洲人工作時間下降 20%，但目前他認為此一數據只會下滑 10%。

但與此同時，Lowe 警告，除非進行經濟改革，否則澳洲的經濟成長將長期維持平庸，他強調，稅收、基礎設施、人力資本、勞資關係、法規和研發，是澳洲改革的關鍵領域。