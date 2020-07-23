美國鐵路安全聯盟要求美財政部制裁中車集團

週四 (23 日) 外媒報導，美國鐵路安全聯盟致函美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin)，要求美國政府動用「國際緊急經濟權力法」(International Emergency Economic Powers Act) 制裁中國中車集團。

中國中車集團目前為全球最大的鐵路客運列車製造商，在美國波士頓、費城、芝加哥和洛杉磯等地，都成功取得列車製造合約。

而美國國防部上個月指稱，將 20 家中資企業列入「中國軍方擁有或控制」名單內，當中包含中車集團、通訊設備大廠華為、電信商中國移動、中國電信、安控設備供應商海康威視等。

美國鐵路製造商、供應商和鋼鐵工人 4 年前所組成的美國鐵路安全聯盟，正企圖阻止中車集團快速進入美國的鐵路客運市場，並認為其具有軍方背景。

信中內容表示，「我們鼓勵立即向中車集團施以有意義和永久性的制裁，以繼續保護美國的經濟與國家安全。」

接著提到「現在是政府對中車集團立即採取行動的時候，中車集團已經被認定受到中國人民解放軍的控制，並正在損害我們的國家利益。」

對此中國中車與美國財政部均未發表評論。

美國雖然還沒有鐵路客運列車製造商，但中車集團在美國市場的成功已讓人擔心該集團會進軍美國更大的貨運列車市場。

受到利空消息影響，一度上揚的中國中車在早盤時段已走弱，下午開盤後持續在低部震盪，截至下午 14:17 止，中國中車 H 股暫報每股 3.49 港幣，下跌 2.2%。