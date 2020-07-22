美國政府盛讚英國禁用華為決定 討論建立聯盟共抗中國

美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 週二 (21 日) 盛讚英國對華為的強硬立場，並表示，兩國應合作對北京採取更多協調一致的行動。

在倫敦訪問的蓬佩奧分別與英國首相強生 (Boris Johnson) 及外交大臣拉布 (Dominic Raab) 會面，並表示，這是次建設性的訪問，雙方進行了坦誠的會談，並呼籲所有致力於自由民主的國家，都應該意識到中共的威脅。

蓬佩奧表示，他希望建立一個了解中國所構成威脅的聯盟，拉布在會後談話中暗示，G7 會議上可以採取更進一步的行動。

在美中緊張關係的背景下，英國政府近來立場急速向美國靠近，上週以安全因素禁止華為參與 5G 網路建設，隨後指責中國違背對香港的諾言，並暫停與香港的引渡條約，這些行動獲得蓬佩奧的讚揚。

拉布表示，禁用華為雖然是基於美國的制裁，但並非在美方壓力下的被迫行動，「現實是，由於美國的制裁，我們當然必須以清楚的眼光看待這意味著什麼，我們也是據此做出了決定」。

在雙方兩次會談中，還提到中國在新彊的行動，以及當前的新冠肺炎 (COVID-19) 疫情。蓬佩奧稱，疫情的流行原本是可預防的，但是中共領導階層對疫情的處理是不可原諒的，他希望國際間組成聯盟，共同對抗中共對自由民主的威脅。

唐寧街一位發言人說，雙方還討論了五眼情報聯盟成員的重要性，聯盟成員還包括加拿大、澳洲及紐西蘭，聯盟將共同致力於未來的科技。