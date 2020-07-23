技術分析師警告：投資人應為美股9-10月下跌修正預做準備

美股仍穩在高檔之際，仍有市場策略師警告，投資人應為 9 月或 10 月的美股下跌修正做好準備。

自 3 月下旬低點之後，全球股市都出現空前的反彈，但基於疫情仍延燒不退，而地緣政治緊張局勢帶來外部經濟風險，許多分析師對市場漲勢的可持續性都提出質疑。

RW Advisory 策略師 Ron William 週三 (22 日) 表示，當前市場在技術面、季節性和政治方面，都存在「不對稱風險」，由技術面觀點，一旦標普指數由當前 3276 水準，跌破 3000 的關鍵水位，可能觸發下跌行情。

William 認為，那斯達克指數顯然是最被超買的市場，而他建議，投資人最好都準備好迎接 8 月份的市場峰值，以及 9 或 10 月份的修正。

William 指出，近期市場雖有反彈，但需要留意的是，股市「聰明錢」的部位，仍居於 9 年以來的最低，股市多數反彈是由散戶投資人所推動的，而這應視為下跌風險的明顯跡象。

William 所指的「聰明錢」，主要是機構投資人、基金經理、央行及其他金融專家所管理的資金。他表示，「聰明錢」不進股市，而熱錢、投機資金都用完了，接下來人們該擔心股市高點的可持續性。

William 說，聯準會及其他央行，的確提供創紀錄的流動性來支持市場，但是他們無法改變企業可能破產的現實，這就是 1929 年的典範，類似的事情還會重演。

對於 William 的說法也有人不同意。Albemarle Street Partners 董事總經理 Charlie Parker 表示，他們公司內部觀點認為，如果經濟繼續復甦，市場有機會再漲一些。

他表示，美國病例增加的速度已經慢於前幾個月，只要接下來復甦能持續到一定程度，美股仍有持續小幅上漲空間。