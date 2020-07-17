台電攜手民間儲能系統打造虛擬電廠 特斯拉、能元電池在列

台電攜手民間企業打造亞洲首例的電力頻率調整儲能系統，此次跳脫既有蓋電廠買機組的思維，結合民間儲能系統協助電網頻率自動控制，有如蓋了座「虛擬電廠」，儲能電池供應商包含特斯拉 (Tesla)、能元科技、三星等國內外大廠。

台電今 (17) 日表示，今年首度對外開辦「儲能自動頻率控制 (AFC) 調頻備轉輔助服務」採購，藉由集結民間多元儲能資源與智慧，促進電網系統效率、調度彈性再進化，共吸引 30 家業者投標，甫於 7 月決標，最終由 5 家廠商得標共 15MW 容量，包括特斯拉、能元科技、三星及歐美大廠。

台電說明，既有電力系統調頻皆由各電廠發電機組輔助，並透過中央電力調度中心統一集中調度，在民間儲能系統加入輔助服務供應行列後，如同新增一座虛擬電廠。

這些分散設置各地的併網型儲能系統可智慧輔助電網，自行追隨電力系統 60 赫茲頻率變化，1 秒鐘內即可放出 15MW 電力，執行充放電工作，瞬間幫助頻率回穩，更可儲存 2 萬度電力。

台電舉例，英國曾以儲能系統協助電網頻率控制，在去年 8 月大停電時發揮神救援效果，避免更大範圍、更長時間的停電發生。

台電表示，此次儲能系統輔助服務為亞洲首例，預計最快今年底可上線，加入後將為全國電網提供即時可用電力，調頻效果比大型機組快上 3 至 5 倍，讓供電更穩定，還可提升運轉效率、減少空污排放。